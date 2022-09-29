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الجيش الصومالي يتصدى لهجوم تشنه "حركة الشباب" وسط البلاد
الجيش الصومالي يتصدى لهجوم تشنه "حركة الشباب" وسط البلاد
تمكن الجيش الصومالي من صد هجوم نفذته حركة الشباب المتشددة ضد أحد المواقع العسكرية وسط البلاد. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T11:48+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن الجيش الصومالي تصديه للهجوم، الذي شنته حركة الشباب ضد قاعدة عسكرية تقع شرق منطقة "موكوكوري" في "حيران" وسط البلاد.وتمكن الجيش الصومالي من قتل 40 من عناصر الحركة خلال التصدي للهجوم، حسبما ذكر موقع "راديو دالسان"، اليوم الخميس.يذكر أن الجيش الصومالي يحتل المرتبة رقم 139 بين أضخم 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تشير إلى أن حجم الإنفاق العسكري للجيش الصومالي يقدر بـ 63 مليون دولار فقط.
https://sputnikarabic.ae/20220925/مقتل-10-مجندين-في-الجيش-الصومالي-بتفجير-انتحاري-بمقديشو--1068205970.html
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العالم العربي
العالم العربي

الجيش الصومالي يتصدى لهجوم تشنه "حركة الشباب" وسط البلاد

11:48 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 11:53 GMT 29.09.2022)
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILEحركة الشباب الصومالية
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE
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تمكن الجيش الصومالي من صد هجوم نفذته حركة الشباب المتشددة ضد أحد المواقع العسكرية وسط البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وأعلن الجيش الصومالي تصديه للهجوم، الذي شنته حركة الشباب ضد قاعدة عسكرية تقع شرق منطقة "موكوكوري" في "حيران" وسط البلاد.
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
مقتل 10 مجندين في الجيش الصومالي بتفجير انتحاري بمقديشو
25 سبتمبر, 08:45 GMT
وتمكن الجيش الصومالي من قتل 40 من عناصر الحركة خلال التصدي للهجوم، حسبما ذكر موقع "راديو دالسان"، اليوم الخميس.
يذكر أن الجيش الصومالي يحتل المرتبة رقم 139 بين أضخم 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تشير إلى أن حجم الإنفاق العسكري للجيش الصومالي يقدر بـ 63 مليون دولار فقط.
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