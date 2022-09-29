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https://sputnikarabic.ae/20220929/الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-جديدة-مرتبطة-بإيران-10-كيانات-وناقلة-نفط-1068415231.html
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران... 10 كيانات وناقلة نفط
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران... 10 كيانات وناقلة نفط
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (أوفاك)، اليوم الخميس، أن الولايات ‏المتحدة فرضت عقوبات على 10 كيانات وسفينة واحدة، لخرقها العقوبات المتعلقة بإيران.‏ 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T19:22+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بيان صادر عن المكتب أن العقوبات تشمل الصين وإيران والهند والإمارات العربية المتحدة.وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على ناقلة النفط "غاز ألور"، لانتهاكها العقوبات المتعلقة بإيران.وأشارت وزارة الخزانة في بيان صحفي إلى أن هذه الشركات الخاضعة للعقوبات سهلت بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من البتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية للمستخدمين النهائيين في جنوب وشرق آسيا.وفي بيان منفصل له، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن "الولايات المتحدة ستواصل تسريع إنفاذها للعقوبات على مبيعات النفط الإيرانية، بينما تواصل طهران تسريع برنامجها النووي في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة".وأضاف بلينكين أن "إجراءات الإنفاذ هذه ستستمر على أساس منتظم بهدف تقييد صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات بشدة"، محذرا من أن "أي شخص يشارك في تسهيل هذه المبيعات والمعاملات يجب أن يتوقف ويتوقف فورا إذا أراد تجنب العقوبات الأمريكية".كما كتب وزير الخارجية الأمريكي على "تويتر" أنه "اليوم اتخذنا المزيد من الإجراءات لتعطيل جهود التهرب من العقوبات المفروضة على بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية".
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إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران... 10 كيانات وناقلة نفط

19:22 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
وزارة الخزانة الأمريكية
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
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أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (أوفاك)، اليوم الخميس، أن الولايات ‏المتحدة فرضت عقوبات على 10 كيانات وسفينة واحدة، لخرقها العقوبات المتعلقة بإيران.‏
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بيان صادر عن المكتب أن العقوبات تشمل الصين وإيران والهند والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على ناقلة النفط "غاز ألور"، لانتهاكها العقوبات المتعلقة بإيران.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
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وأشارت وزارة الخزانة في بيان صحفي إلى أن هذه الشركات الخاضعة للعقوبات سهلت بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من البتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية للمستخدمين النهائيين في جنوب وشرق آسيا.
وفي بيان منفصل له، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن "الولايات المتحدة ستواصل تسريع إنفاذها للعقوبات على مبيعات النفط الإيرانية، بينما تواصل طهران تسريع برنامجها النووي في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضاف بلينكين أن "إجراءات الإنفاذ هذه ستستمر على أساس منتظم بهدف تقييد صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات بشدة"، محذرا من أن "أي شخص يشارك في تسهيل هذه المبيعات والمعاملات يجب أن يتوقف ويتوقف فورا إذا أراد تجنب العقوبات الأمريكية".
كما كتب وزير الخارجية الأمريكي على "تويتر" أنه "اليوم اتخذنا المزيد من الإجراءات لتعطيل جهود التهرب من العقوبات المفروضة على بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية".
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