https://sputnikarabic.ae/20220929/اليمن-أنصار-الله-ترفض-تمديد-الهدنة-في-هذه-الحالة-1068386290.html
اليمن... "أنصار الله" ترفض تمديد الهدنة في هذه الحالة
اليمن... "أنصار الله" ترفض تمديد الهدنة في هذه الحالة
قال فهمي اليوسفي، وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، إنه يجب على الطرف الآخر أن ينفذ جميع شروط الهدنة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، حتى يمكن... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T09:39+0000
2022-09-29T09:39+0000
2022-09-29T09:39+0000
العالم العربي
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وتابع، في تصريحات صحفية: "الانتصار على الظالم هو جزء نضال الشعب اليمني"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس.وأضاف: "على الطرف الآخر المساند للعدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودي) أن ينفذ جميع الشروط السابقة".وقال اليوسفي: "يجب تعريف العالم بالقضية اليمنية ومعاناة الشعب اليمني والحصار، الذي يتعرض له من تحالف العدوان".وأشارت الوكالة إلى تصريحات سابقة قال فيها مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في حكومة الإنقاذ الوطني، إن تحالف العدوان رفض الهدنة عندما رفض تخفيف معاناة الشعب اليمني، مشيرا إلى أن التحالف يسعى لتفريغ أي هدنة محتملة من محتواها.ويوم الاثنين الماضي، قالت الحكومة اليمنية إنها تسلمت مقترحا من الأمم المتحدة لتوسيع بنود الهدنة السارية في اليمن منذ أبريل/ نيسان الماضي، التي من المقرر أن تنتهي خلال أيام.يذكر أن جماعة "أنصار الله" تسيطر على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن التي تشمل العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عملياته العسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة هذه المناطق من قبضة الجماعة.وتسبب حرب اليمن، في مقتل نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تقدر بـ 126 مليار دولار، وخلفت نحو 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب إحصائيات الأمم المتحدة حتى أواخر 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220926/اليمنأنصار-الله-تحذر-الشركات-النفطية-الأجنبية-من-استمرار-عملياتها-حال-عدم-تمديد-الهدنة-1068294077.html
https://sputnikarabic.ae/20220926/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يستعرض-مع-المبعوث-الأممي-جهود-تمديد-وتوسيع-الهدنة-1068286904.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
اليمن... "أنصار الله" ترفض تمديد الهدنة في هذه الحالة
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قال فهمي اليوسفي، وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، إنه يجب على الطرف الآخر أن ينفذ جميع شروط الهدنة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، حتى يمكن تمديدها.
وتابع، في تصريحات صحفية: "الانتصار على الظالم هو جزء نضال الشعب اليمني"، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس.
وأضاف: "على الطرف الآخر المساند للعدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودي) أن ينفذ جميع الشروط السابقة".
وقال اليوسفي: "يجب تعريف العالم بالقضية اليمنية
ومعاناة الشعب اليمني والحصار، الذي يتعرض له من تحالف العدوان".
وأشارت الوكالة إلى تصريحات سابقة قال فيها مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في حكومة الإنقاذ الوطني، إن تحالف العدوان رفض الهدنة عندما رفض تخفيف معاناة الشعب اليمني، مشيرا إلى أن التحالف يسعى لتفريغ أي هدنة محتملة من محتواها.
ويوم الاثنين الماضي، قالت الحكومة اليمنية إنها تسلمت مقترحا من الأمم المتحدة لتوسيع بنود الهدنة
السارية في اليمن منذ أبريل/ نيسان الماضي، التي من المقرر أن تنتهي خلال أيام.
يذكر أن جماعة "أنصار الله" تسيطر على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن التي تشمل العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عملياته العسكرية
دعما للجيش اليمني لاستعادة هذه المناطق من قبضة الجماعة.
وتسبب حرب اليمن، في مقتل نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تقدر بـ 126 مليار دولار، وخلفت نحو 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب إحصائيات الأمم المتحدة حتى أواخر 2021.