https://sputnikarabic.ae/20220929/انتخاب-السعودية-عضوا-في-مجلس-محافظي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1068399153.html
انتخاب السعودية عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
انتخاب السعودية عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أصبحت السعودية عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما صادق المؤتمر السنوي للوكالة على انضمام المملكة لعضوية المجلس. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T13:50+0000
2022-09-29T13:50+0000
2022-09-29T13:50+0000
العالم العربي
السعودية
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وذكرت صحيفة "تواصل" أن تلك الخطوة جاءت خلال الدورة السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي انعقد في فيينا، وخلال الاجتماع تم انتخاب المملكة عضوا في مجلس محافظي الوكالة، مشيرة إلى أن السعودية تدعم مبادرتي الوكالة بمبلغ 3.5 مليون دولار.وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه التبرعات تأتي امتدادًا لدعم السعودية المستمر لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير قدراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام.في سياق متصل، تم انتخاب دولة قطر كعضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر الوكالة الحالي، ووفقا لجريدة "الشرق" القطرية، فإن الانتخاب يعني عضوية قطر في المجلس لمدة عامين من 2022 وحتى 2024.وتعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤتمرها العام السنوي، حاليا، في العاصمة النمساوية فيينا، في دورته الـ66.من جانبه، أكد أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، والذي أصبح محافظ قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذه العضوية تعكس "التقدير العالمي لجهود قطر الناجحة ونهجها المسؤول تجاه تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية وثقة المجتمع الدولي بدورها النشط والفعال في المحافل الدولية".
السعودية
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, السعودية
انتخاب السعودية عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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أصبحت السعودية عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما صادق المؤتمر السنوي للوكالة على انضمام المملكة لعضوية المجلس.
وذكرت صحيفة
"تواصل" أن تلك الخطوة جاءت خلال الدورة السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي انعقد في فيينا، وخلال الاجتماع تم انتخاب المملكة عضوا في مجلس محافظي الوكالة، مشيرة إلى أن السعودية تدعم مبادرتي الوكالة بمبلغ 3.5 مليون دولار.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه التبرعات تأتي امتدادًا لدعم السعودية المستمر لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير قدراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام.
في سياق متصل، تم انتخاب دولة قطر
كعضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر الوكالة الحالي، ووفقا لجريدة "الشرق" القطرية، فإن الانتخاب يعني عضوية قطر في المجلس لمدة عامين من 2022 وحتى 2024.
وتعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤتمرها العام السنوي، حاليا، في العاصمة النمساوية فيينا، في دورته الـ66.
من جانبه، أكد أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، والذي أصبح محافظ قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذه العضوية تعكس "التقدير العالمي لجهود قطر الناجحة ونهجها المسؤول تجاه تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية وثقة المجتمع الدولي بدورها النشط والفعال في المحافل الدولية".