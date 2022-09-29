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https://sputnikarabic.ae/20220929/بايدن-يبحث-بين-الحضور-عن-نائبة-توفيت-الشهر-الماضي-ونعاها-وقتها-فيديو-1068401981.html
بايدن يبحث بين الحضور عن نائبة توفيت الشهر الماضي ونعاها وقتها... فيديو
بايدن يبحث بين الحضور عن نائبة توفيت الشهر الماضي ونعاها وقتها... فيديو
عاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليثير الجدل من حوله من جديد، بعد أن تداول مستخدمو وسائل التواصل ‏الاجتماعي مقطعا مصورا له وهو يبحث علنا بين الجمهور عن جاكي... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T14:24+0000
2022-09-29T14:25+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وبحث بايدن عن والورسكي خلال مؤتمر بشأن الجوع، أمس الأربعاء.وشكر بايدن منظمي المؤتمر الآخرين، ثم سأل:وكانت جاكي والورسكي، وهي تتبع للحزب الجمهوري، واحدة من 4 رعاة مشاركين في الكونغرس لمشروع قانون لتمويل المؤتمر، وتوفيت مع اثنين من العاملين بحادث سير وقع في أوائل أغسطس.وبعد وفاة والورسكي، أصدر البيت الأبيض بيانا من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال فيه إنه وزوجته جيل "أصيبوا بالصدمة والحزن" من حادثها المفاجئ.وكتبت النائبة فيكي هارتزلر، وهي جمهورية من ولاية ميسوري، على "تويتر" في إشارة إلى خطأ بايدن ونسيانه وفاة والورسكي:وفي تعليق البيت الأبيض على تصرف الرئيس الأمريكي، قالت السكرتيرة الصحفية، كارين جان بيير، إن جو بايدن كان "يقر بعملها الرائع" عندما سأل باحثا عنها خلال مؤتمر الجوع، مضيفة أن بايدن كان يخطط بالفعل للترحيب بعائلة والورسكي في البيت الأبيض لتوقيع مشروع قانون، غدا الجمعة.وتابعت بيير مبررة تصرف بايدن: "لقد كانت في قمة اهتماماته".وكشفت نتائج استطلاع رأي أمريكي جديد، الأسبوع الماضي، أن العديد من البالغين الأمريكيين يتفقون أن الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، أكبر في السن من أن يخدم في منصبه، بالمقارنة مع سلفه، دونالد ترامب.‏وشعر 76 بالمئة من أكثر من 2200 شخص شملهم استطلاع أجراه موقع "إنسايدر" الأمريكي بالتعاون مع شركة "مورننغ كونسالت" العالمية في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، أن بايدن (79 عاما) كان "أكبر من أن يشغل منصبا عاما" في الوقت الحالي، بينما قال 57 بالمئة نفس الرأي عن ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20220809/بايدن-يصارع-بدلته-ونظارته-الشمسية-فيديو-1066184243.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يبحث بين الحضور عن نائبة توفيت الشهر الماضي ونعاها وقتها... فيديو

14:24 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 14:25 GMT 29.09.2022)
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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عاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليثير الجدل من حوله من جديد، بعد أن تداول مستخدمو وسائل التواصل ‏الاجتماعي مقطعا مصورا له وهو يبحث علنا بين الجمهور عن جاكي والورسكي، عضوة الكونغرس عن ‏ولاية إنديانا التي توفيت بحادث سيارة في شهر أغسطس/ آب الماضي.‏
وبحث بايدن عن والورسكي خلال مؤتمر بشأن الجوع، أمس الأربعاء.
وشكر بايدن منظمي المؤتمر الآخرين، ثم سأل:
"جاكي هل أنت هنا؟ أين جاكي؟"، وفقا للفيديو المتداول.
وكانت جاكي والورسكي، وهي تتبع للحزب الجمهوري، واحدة من 4 رعاة مشاركين في الكونغرس لمشروع قانون لتمويل المؤتمر، وتوفيت مع اثنين من العاملين بحادث سير وقع في أوائل أغسطس.
وبعد وفاة والورسكي، أصدر البيت الأبيض بيانا من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال فيه إنه وزوجته جيل "أصيبوا بالصدمة والحزن" من حادثها المفاجئ.
وكتبت النائبة فيكي هارتزلر، وهي جمهورية من ولاية ميسوري، على "تويتر" في إشارة إلى خطأ بايدن ونسيانه وفاة والورسكي:
"خطأ فظيع ومشين حقا".
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
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وفي تعليق البيت الأبيض على تصرف الرئيس الأمريكي، قالت السكرتيرة الصحفية، كارين جان بيير، إن جو بايدن كان "يقر بعملها الرائع" عندما سأل باحثا عنها خلال مؤتمر الجوع، مضيفة أن بايدن كان يخطط بالفعل للترحيب بعائلة والورسكي في البيت الأبيض لتوقيع مشروع قانون، غدا الجمعة.
وتابعت بيير مبررة تصرف بايدن: "لقد كانت في قمة اهتماماته".
وكشفت نتائج استطلاع رأي أمريكي جديد، الأسبوع الماضي، أن العديد من البالغين الأمريكيين يتفقون أن الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، أكبر في السن من أن يخدم في منصبه، بالمقارنة مع سلفه، دونالد ترامب.‏
وشعر 76 بالمئة من أكثر من 2200 شخص شملهم استطلاع أجراه موقع "إنسايدر" الأمريكي بالتعاون مع شركة "مورننغ كونسالت" العالمية في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، أن بايدن (79 عاما) كان "أكبر من أن يشغل منصبا عاما" في الوقت الحالي، بينما قال 57 بالمئة نفس الرأي عن ترامب.
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