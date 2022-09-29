https://sputnikarabic.ae/20220929/تنظيم-رحلات-سياحية-إضافية-بين-مصر-وروسيا-1068390235.html
تنظيم رحلات سياحية إضافية بين مصر وروسيا
تنظيم رحلات سياحية إضافية بين مصر وروسيا
تطلق شركة "ريد وينغ" للطيران رحلات إلى مصر من موسكو وأربع مدن في جنوب روسيا، ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T11:07+0000
2022-09-29T11:07+0000
2022-09-29T11:07+0000
روسيا
مصر
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وقال موقع "أتور" السياحي، اليوم الخميس، إنه "سيتم تشغيل الرحلات من مطار دوموديدوفو في موسكو إلى مدينة الغردقة اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الثلاثاء والسبت والأحد، وإلى شرم الشيخ أيام الثلاثاء والخميس والسبت.بالإضافة إلى سعر التذكرة، يترتب دفع رسوم إضافية للوقود بقيمة 25 دولارًا للوجهة الواحدة، وتشمل تكلفة النقل الأمتعة (10 كيلوغرامات) وحقائب اليد (خمسة كيلوغرامات).وفي نهاية شهر نوفمبر أيضًا، سيبدأ برنامج رحلة إلى منتجعات مصر من مدن فلاديقفقاز وسوتشي ومحج قلعة ومينيراليني فودي.وتم تحديد كتل المقاعد على هذه الرحلات من قبل منظمي الرحلات السياحية إنتوريست و"فن أند سن"، حيث تبدأ تكلفة الجولات السياحية من 116 ألف روبل لمدة سبعة أيام.
https://sputnikarabic.ae/20220928/رئيسة-هيئة-السياحة-الروسية-تقترح-إلغاء-نظام-التأشيرات-مع-المملكة-العربية-السعودية-1068364730.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مصر
تنظيم رحلات سياحية إضافية بين مصر وروسيا
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تطلق شركة "ريد وينغ" للطيران رحلات إلى مصر من موسكو وأربع مدن في جنوب روسيا، ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال موقع "أتور
" السياحي، اليوم الخميس، إنه "سيتم تشغيل الرحلات من مطار دوموديدوفو في موسكو إلى مدينة الغردقة اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الثلاثاء والسبت والأحد، وإلى شرم الشيخ أيام الثلاثاء والخميس والسبت.
بالإضافة إلى سعر التذكرة، يترتب دفع رسوم إضافية للوقود بقيمة 25 دولارًا للوجهة الواحدة، وتشمل تكلفة النقل الأمتعة (10 كيلوغرامات) وحقائب اليد (خمسة كيلوغرامات).
وفي نهاية شهر نوفمبر أيضًا، سيبدأ برنامج رحلة إلى منتجعات مصر من مدن فلاديقفقاز وسوتشي ومحج قلعة ومينيراليني فودي.
وتم تحديد
كتل المقاعد على هذه الرحلات من قبل منظمي الرحلات السياحية إنتوريست و"فن أند سن"، حيث تبدأ تكلفة الجولات السياحية من 116 ألف روبل لمدة سبعة أيام.