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تنظيم رحلات سياحية إضافية بين مصر وروسيا
تنظيم رحلات سياحية إضافية بين مصر وروسيا
تطلق شركة "ريد وينغ" للطيران رحلات إلى مصر من موسكو وأربع مدن في جنوب روسيا، ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T11:07+0000
2022-09-29T11:07+0000
روسيا
مصر
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وقال موقع "أتور" السياحي، اليوم الخميس، إنه "سيتم تشغيل الرحلات من مطار دوموديدوفو في موسكو إلى مدينة الغردقة اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الثلاثاء والسبت والأحد، وإلى شرم الشيخ أيام الثلاثاء والخميس والسبت.بالإضافة إلى سعر التذكرة، يترتب دفع رسوم إضافية للوقود بقيمة 25 دولارًا للوجهة الواحدة، وتشمل تكلفة النقل الأمتعة (10 كيلوغرامات) وحقائب اليد (خمسة كيلوغرامات).وفي نهاية شهر نوفمبر أيضًا، سيبدأ برنامج رحلة إلى منتجعات مصر من مدن فلاديقفقاز وسوتشي ومحج قلعة ومينيراليني فودي.وتم تحديد كتل المقاعد على هذه الرحلات من قبل منظمي الرحلات السياحية إنتوريست و"فن أند سن"، حيث تبدأ تكلفة الجولات السياحية من 116 ألف روبل لمدة سبعة أيام.
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روسيا, مصر
روسيا, مصر

تنظيم رحلات سياحية إضافية بين مصر وروسيا

11:07 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة ركاب في مطار شيريميتيوفو
طائرة ركاب في مطار شيريميتيوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تطلق شركة "ريد وينغ" للطيران رحلات إلى مصر من موسكو وأربع مدن في جنوب روسيا، ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال موقع "أتور" السياحي، اليوم الخميس، إنه "سيتم تشغيل الرحلات من مطار دوموديدوفو في موسكو إلى مدينة الغردقة اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الثلاثاء والسبت والأحد، وإلى شرم الشيخ أيام الثلاثاء والخميس والسبت.
بالإضافة إلى سعر التذكرة، يترتب دفع رسوم إضافية للوقود بقيمة 25 دولارًا للوجهة الواحدة، وتشمل تكلفة النقل الأمتعة (10 كيلوغرامات) وحقائب اليد (خمسة كيلوغرامات).
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وفي نهاية شهر نوفمبر أيضًا، سيبدأ برنامج رحلة إلى منتجعات مصر من مدن فلاديقفقاز وسوتشي ومحج قلعة ومينيراليني فودي.
وتم تحديد كتل المقاعد على هذه الرحلات من قبل منظمي الرحلات السياحية إنتوريست و"فن أند سن"، حيث تبدأ تكلفة الجولات السياحية من 116 ألف روبل لمدة سبعة أيام.
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