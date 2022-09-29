https://sputnikarabic.ae/20220929/رصد-طائرات-من-دون-طيار-بالقرب-من-حقول-النفط-والغاز-الدنماركية-1068410131.html

رصد طائرات من دون طيار بالقرب من حقول النفط والغاز الدنماركية

رصد طائرات من دون طيار بالقرب من حقول النفط والغاز الدنماركية

أفادت وسائل إعلام دنماركية، برصد نشاط طائرات من دون طيار "غير مصرح به" بالقرب من حقل نفط وغاز دنماركي في بحر الشمال. 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T17:20+0000

2022-09-29T17:20+0000

2022-09-29T17:20+0000

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طائرات بدون طيار

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ووفقا لصحيفة "إكسترابلاديت" الدنماركية نقلاً عن شركة "توتال إنرجيز"، التي تدير الحقل، " لوحظ نشاط طائرات من دون طيار "غير مصرح به" في حقل النفط والغاز الدنماركي هالفدان بي، الواقع في بحر الشمال وتديره شركة توتال إنرجيز".كما ذكرت أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، لفتت السلطات النرويجية الانتباه إلى ظهور طائرات مسيرة غامضة حول العديد من حقول الغاز والنفط النرويجية في بحر الشمال. وقد لوحظت بعض الوقت بعد اكتشاف تسربات "التيار الشمالي" في بحر البلطيق.وقالت الشركة في بيان "يمكننا أن نؤكد أن نشاط طائرات من دون طيار غير مصرح به لوحظ في حقل هالفدان بي للنفط والغاز في بحر الشمال يوم 28 سبتمبر".وقالت شركة الطاقة إنها اتصلت بالسلطات الدنماركية. في الوقت نفسه، لم تتمكن الشركة من تحديد عدد الطائرات المسيرة التي يتحدثون عنها.هذا وأفادت سلطات الدنمارك والسويد، يوم الاثنين الفائت، عن تسرب غاز في أنابيب "نورد ستريم" بالقرب من جزيرة بورنهولم. في الوقت نفسه، لم تستبعد ألمانيا احتمال حدوث تخريب على الخط. صرح مسؤول في الأمن القومي لم يذكر اسمه لـ "بلومبرع" أنه كان من الممكن أن يكون عملا قويا أكثر من كونه مشكلة فنية. وأوضحت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند أن حوادث تسرب الغاز كانت بسبب "انفجارات". بدورها، هددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالرد على "الانتهاك المتعمد" للبنية التحتية للطاقة الأوروبية، دون تحديد الجهة التي يمكن أن تكون وراء الحادث.

https://sputnikarabic.ae/20220929/خبير-يكشف-عن-المستفيد-الرئيسي-من-الحوادث-في-نورد-ستريم-1068392315.html

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