https://sputnikarabic.ae/20220929/رصد-مروحية-أمريكية-في-منطقة-الحادث-على-نورد-ستريم-1068378550.html
رصد مروحية أمريكية في منطقة الحادث على "نورد ستريم"
رصد مروحية أمريكية في منطقة الحادث على "نورد ستريم"
في الليلة التي سبقت وقوع الحادث على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، تم رصد المروحية الأمريكية المتعددة الأغراض MH-60R سترايك هوك، فوق موقع... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T06:11+0000
2022-09-29T06:11+0000
2022-09-29T06:11+0000
العالم
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حلقت المروحية التابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق موقع خطوط أنابيب الغاز، على بعد 250 كيلومترا من جزيرة بورنهولم، من مساء الأحد حتى وقت مبكر من صباح الاثنين.يستخدم الجيش الأمريكي طائرات MH-60R للاستطلاع والمراقبة والاتصالات، وكذلك لمحاربة الأهداف السطحية وتحت الماء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رصد مروحية أمريكية في منطقة الحادث على "نورد ستريم"
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في الليلة التي سبقت وقوع الحادث على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، تم رصد المروحية الأمريكية المتعددة الأغراض MH-60R سترايك هوك، فوق موقع الطوارئ، حسبما ذكر موقع "بوليت روس"، نقلا عن بيانات واردة في خدمة Flightradar.
حلقت المروحية التابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق موقع خطوط أنابيب الغاز
، على بعد 250 كيلومترا من جزيرة بورنهولم، من مساء الأحد حتى وقت مبكر من صباح الاثنين.
يستخدم الجيش الأمريكي طائرات MH-60R للاستطلاع والمراقبة والاتصالات، وكذلك لمحاربة الأهداف السطحية وتحت الماء.