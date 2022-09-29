https://sputnikarabic.ae/20220929/طلاب-جامعة-لوغانسك-الطبية-يحتفلون-بالانضمام-إلى-روسيا-بطريقة-مبتكرة-فيديو-1068389667.html
طلاب جامعة لوغانسك الطبية يحتفلون بالانضمام إلى روسيا بطريقة مبتكرة... فيديو
طلاب جامعة لوغانسك الطبية يحتفلون بالانضمام إلى روسيا بطريقة مبتكرة... فيديو
شكّل انضمام المناطق المحررة إلى روسيا فسحة أمل لشعوبها المضطهدة من قبل النازيين الجدد في أوكرانيا، لا سيما لسكان إقليم دونباس الروس الذين عانوا الأمرّين تحت... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T10:46+0000
2022-09-29T10:46+0000
2022-09-29T10:46+0000
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
نادي الفيديو
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064855001_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca6e38ed1444cc48e9510d0317c26a15.jpg
وعبّر طلاب جامعة لوغانسك الطبية عن دعمهم لانضمام الجمهورية إلى الوطن الأم روسيا، حيث قام "أطباء المستقبل" برسم لوحة فنية في الحرم الجامعي، مشكلين بأجسادهم كلمة "روسيا"، كما رفعوا علما روسيا عملاقا غطى ساحة الاحتفال بألوانه المعهودة.وردد الطلاب والطاقم التعليمي شعارات عدة ابتهاجا بنتائج الاستفتاء كان من بينها "مع روسيا إلى الأبد".وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء في 28 أيلول/سبتمبر، بأن "قرار الشعب الجماعي تقريبًا كان لصالح الانضمام إلى روسيا متوقعًا، وهذا ما ينتظره سكان جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014، وعليه فإن مزاج سكان الجمهورية عال رغم القصف المتواصل".وأضاف: "99.23% من السكان صوتوا لصالح دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا، وكانت هذه النتيجة متوقعة، فلمدة ثماني سنوات ونصف، كنا نقترب من هذا اليوم ودافعنا بثبات عن أرضنا ضد النظام الأوكراني الإجرامي، والدفاع عن حقنا في أن نكون روس، لقد تحقق حلم عزيز المنال، وسادت العدالة".
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, نادي الفيديو
روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, نادي الفيديو
طلاب جامعة لوغانسك الطبية يحتفلون بالانضمام إلى روسيا بطريقة مبتكرة... فيديو
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شكّل انضمام المناطق المحررة إلى روسيا فسحة أمل لشعوبها المضطهدة من قبل النازيين الجدد في أوكرانيا، لا سيما لسكان إقليم دونباس الروس الذين عانوا الأمرّين تحت حكم نظام كييف.
وعبّر طلاب جامعة لوغانسك الطبية عن دعمهم لانضمام الجمهورية إلى الوطن الأم روسيا، حيث قام "أطباء المستقبل" برسم لوحة فنية في الحرم الجامعي، مشكلين بأجسادهم كلمة "روسيا"، كما رفعوا علما روسيا عملاقا غطى ساحة الاحتفال بألوانه المعهودة.
وردد الطلاب والطاقم التعليمي شعارات عدة ابتهاجا بنتائج الاستفتاء كان من بينها "مع روسيا إلى الأبد".
وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء في 28 أيلول/سبتمبر، بأن "قرار الشعب الجماعي تقريبًا كان لصالح الانضمام إلى روسيا متوقعًا، وهذا ما ينتظره سكان جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014، وعليه فإن مزاج سكان الجمهورية عال رغم القصف المتواصل".
وأضاف
: "99.23% من السكان صوتوا لصالح دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا، وكانت هذه النتيجة متوقعة، فلمدة ثماني سنوات ونصف، كنا نقترب من هذا اليوم ودافعنا بثبات عن أرضنا ضد النظام الأوكراني الإجرامي، والدفاع عن حقنا في أن نكون روس، لقد تحقق حلم عزيز المنال، وسادت العدالة".