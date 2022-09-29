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مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-21" تهبط في كازاخستان
مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-21" تهبط في كازاخستان
هبطت المركبة الفضائية "سويوز إم إس -21"، اليوم الخميس، جنوب شرق مدينة جيزكازجان في كازاخستان، وعاد رواد الفضاء الروس أوليغ أرتيوموف ودينيس ماتفييف وسيرغي... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T11:33+0000
2022-09-29T11:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وفي الساعة 10:33 بتوقيت موسكو، خرجت طائرة "سويوز إم إس -21" من محطة الفضاء الدولية، وبعد بضع ساعات بدأت في الخروج من المدار، وتم تقسيم المركبة إلى مقصورات، ودخلت مركبة الهبوط مع الطاقم الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي للأرض.وخلال الرحلة، قام الطاقم بعمل خمس رحلات جوية خارج المركبة لدمج وحدتي "ناوكا" و"بريتشال" الجديدتين في الجزء الروسي من المحطة الدولية، وحضرت في إحدى المخارج الإيطالية سامانثا كريستوفيريتي، والتي سلمها أرتيوموف قيادة محطة الفضاء الدولية، أمس الأربعاء.
https://sputnikarabic.ae/20220302/روسكوسموس-وضع-صاروخ-سويوز-على-المنصة-لإطلاق-36-قمرا-صناعيا-للاتصالات-1059346417.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-21" تهبط في كازاخستان

11:33 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورانطلاق مركبة "سويوز إم إس-19" مع طاقم فيلم "التحدي" الروسي على متنها من بايكانور، 5 أكتوبر 2021
انطلاق مركبة سويوز إم إس-19 مع طاقم فيلم التحدي الروسي على متنها من بايكانور، 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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هبطت المركبة الفضائية "سويوز إم إس -21"، اليوم الخميس، جنوب شرق مدينة جيزكازجان في كازاخستان، وعاد رواد الفضاء الروس أوليغ أرتيوموف ودينيس ماتفييف وسيرغي كورساكوف إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية، وفقًا لمراسل "سبوتنيك" عبر البث في مركز التحكم في المهام.
وفي الساعة 10:33 بتوقيت موسكو، خرجت طائرة "سويوز إم إس -21" من محطة الفضاء الدولية، وبعد بضع ساعات بدأت في الخروج من المدار، وتم تقسيم المركبة إلى مقصورات، ودخلت مركبة الهبوط مع الطاقم الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي للأرض.

ووصلت المركبة الفضائية "سويوز إم إس -21" إلى المحطة الدولية في 18 مارس/آذار، تكريما للذكرى الـ115 لميلاد عالم الصواريخ السوفييتي العظيم سيرغي كوروليف التي سميت المركبة باسمه، ويذكر أن جميع أفراد الطاقم الثلاثة هم من خريجي جامعة باومان التقنية الحكومية في موسكو.

أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
"روسكوسموس": وضع صاروخ "سويوز" على المنصة لإطلاق 36 قمرا صناعيا للاتصالات
2 مارس, 05:19 GMT
وخلال الرحلة، قام الطاقم بعمل خمس رحلات جوية خارج المركبة لدمج وحدتي "ناوكا" و"بريتشال" الجديدتين في الجزء الروسي من المحطة الدولية، وحضرت في إحدى المخارج الإيطالية سامانثا كريستوفيريتي، والتي سلمها أرتيوموف قيادة محطة الفضاء الدولية، أمس الأربعاء.
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