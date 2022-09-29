https://sputnikarabic.ae/20220929/هبوط-مركبة-الفضاء-الروسية-سويوز-إم-إس-21-في-كازاخستان-1068391931.html
مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-21" تهبط في كازاخستان
مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-21" تهبط في كازاخستان
هبطت المركبة الفضائية "سويوز إم إس -21"، اليوم الخميس، جنوب شرق مدينة جيزكازجان في كازاخستان، وعاد رواد الفضاء الروس أوليغ أرتيوموف ودينيس ماتفييف وسيرغي... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T11:33+0000
2022-09-29T11:33+0000
2022-09-29T11:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وفي الساعة 10:33 بتوقيت موسكو، خرجت طائرة "سويوز إم إس -21" من محطة الفضاء الدولية، وبعد بضع ساعات بدأت في الخروج من المدار، وتم تقسيم المركبة إلى مقصورات، ودخلت مركبة الهبوط مع الطاقم الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي للأرض.وخلال الرحلة، قام الطاقم بعمل خمس رحلات جوية خارج المركبة لدمج وحدتي "ناوكا" و"بريتشال" الجديدتين في الجزء الروسي من المحطة الدولية، وحضرت في إحدى المخارج الإيطالية سامانثا كريستوفيريتي، والتي سلمها أرتيوموف قيادة محطة الفضاء الدولية، أمس الأربعاء.
https://sputnikarabic.ae/20220302/روسكوسموس-وضع-صاروخ-سويوز-على-المنصة-لإطلاق-36-قمرا-صناعيا-للاتصالات-1059346417.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-21" تهبط في كازاخستان
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هبطت المركبة الفضائية "سويوز إم إس -21"، اليوم الخميس، جنوب شرق مدينة جيزكازجان في كازاخستان، وعاد رواد الفضاء الروس أوليغ أرتيوموف ودينيس ماتفييف وسيرغي كورساكوف إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية، وفقًا لمراسل "سبوتنيك" عبر البث في مركز التحكم في المهام.
وفي الساعة 10:33 بتوقيت موسكو، خرجت طائرة "سويوز إم إس -21" من محطة الفضاء الدولية، وبعد بضع ساعات بدأت في الخروج من المدار، وتم تقسيم المركبة إلى مقصورات، ودخلت مركبة الهبوط مع الطاقم الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي للأرض.
ووصلت المركبة الفضائية "سويوز إم إس -21" إلى المحطة الدولية في 18 مارس/آذار، تكريما للذكرى الـ115 لميلاد عالم الصواريخ السوفييتي العظيم سيرغي كوروليف التي سميت المركبة باسمه، ويذكر أن جميع أفراد الطاقم الثلاثة هم من خريجي جامعة باومان التقنية الحكومية في موسكو.
وخلال الرحلة، قام الطاقم بعمل خمس رحلات جوية خارج المركبة
لدمج وحدتي "ناوكا" و"بريتشال" الجديدتين في الجزء الروسي من المحطة الدولية، وحضرت في إحدى المخارج الإيطالية سامانثا كريستوفيريتي، والتي سلمها أرتيوموف قيادة محطة الفضاء الدولية، أمس الأربعاء.