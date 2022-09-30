https://sputnikarabic.ae/20220930/أذربيجان-تتعهد-بزيادة-إمدادات-الغاز-إلى-أوروبا-1068452667.html
أذربيجان تتعهد بزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا
أذربيجان تتعهد بزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا
قال الرئيس الأذربيجاني، اليوم الجمعة، إن بلاده شريك موثوق به وستتمسك باتفاقية مضاعفة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T16:08+0000
2022-09-30T16:08+0000
2022-09-30T16:08+0000
أذربيجان
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وفي حديثه للصحفيين في العاصمة البلغارية، وصف الرئيس إلهام علييف خط ربط غازي جديد مع اليونان بأنه "إنجاز تاريخي وفرصة للغاز الأذربيجاني للوصول إلى أوروبا بكميات أكبر"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".وصل علييف إلى صوفيا للإطلاق الرسمي المقرر يوم السبت لخط أنابيب جديد سيمد الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى بلغاريا، التي خسرت إمداداتها الحيوية من الغاز الروسي في أبريل/ نيسان بعدما رفضت الدفع باستخدام الروبل في ظل العقوبات الغربية التي تحاول حرمان موسكو من مستحقاتها لدى المشترين.وسينضم علييف في الحدث يوم السبت إلى رؤساء دول وحكومات المنطقة، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.صمم خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 182 كيلومترا (115 ميلا) ليمتد من مدينة كوموتيني اليونانية الشمالية الشرقية إلى ستارا زاغورا في وسط بلغاريا. ومن المتوقع أن يبدأ بقدرة أولية تبلغ 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، مع توقع التوسع المستقبلي إلى 5 مليارات متر مكعب.بلغاريا، التي لديها عقد لمليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني، أو ثلث احتياجات البلاد السنوية، تريد زيادة الحجم بما يتراوح بين نصف مليار إلى مليار متر مكعب إضافي سنويا بعد تعليق الغاز الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220927/حادث-التيار-الشمالي-كيف-يهدد-أوروبا-بأزمة-اقتصادية-أعمق-مما-حدث-في-2009-1068324114.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أذربيجان, أخبار الاتحاد الأوروبي
أذربيجان, أخبار الاتحاد الأوروبي
أذربيجان تتعهد بزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا
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قال الرئيس الأذربيجاني، اليوم الجمعة، إن بلاده شريك موثوق به وستتمسك باتفاقية مضاعفة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.
وفي حديثه للصحفيين في العاصمة البلغارية، وصف الرئيس إلهام علييف خط ربط غازي جديد مع اليونان بأنه "إنجاز تاريخي وفرصة للغاز الأذربيجاني للوصول إلى أوروبا بكميات أكبر"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وصل علييف إلى صوفيا للإطلاق الرسمي المقرر يوم السبت لخط أنابيب جديد سيمد الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى بلغاريا، التي خسرت إمداداتها الحيوية من الغاز الروسي في أبريل/ نيسان بعدما رفضت الدفع باستخدام الروبل
في ظل العقوبات الغربية التي تحاول حرمان موسكو من مستحقاتها لدى المشترين.
وسينضم علييف في الحدث يوم السبت إلى رؤساء دول وحكومات المنطقة، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
صمم خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 182 كيلومترا (115 ميلا) ليمتد من مدينة كوموتيني اليونانية الشمالية الشرقية إلى ستارا زاغورا في وسط بلغاريا. ومن المتوقع أن يبدأ بقدرة أولية تبلغ 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، مع توقع التوسع المستقبلي إلى 5 مليارات متر مكعب.
بلغاريا، التي لديها عقد لمليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني، أو ثلث احتياجات البلاد السنوية، تريد زيادة الحجم بما يتراوح بين نصف مليار إلى مليار متر مكعب إضافي سنويا بعد تعليق الغاز الروسي
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