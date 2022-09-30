https://sputnikarabic.ae/20220930/الرئيس-التونسي-يوقع-على-قرض-جديد-1068457839.html
الرئيس التونسي يوقع على قرض جديد
الرئيس التونسي يوقع على قرض جديد
وقع الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، على الموافقة على قرض جديد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T18:55+0000
2022-09-30T18:55+0000
2022-09-30T18:59+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وجاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي لتونس، مساء اليوم، أن قيس سعيد وافق على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2022 بين تونس والبنك الدولي، بالحصول على مبلغ قدره 20 مليونا و512 ألف دولار أمريكي، وفقا لقناة "نسمة" التونسية.ويهدف القرض الجديد إلى توفير تمويل إضافي ثان لمشروع مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب، صادق الرئيس التونسي، قيس سعيد، على قرض بقيمة 130 مليون دولار أمريكي للتدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.وتواجه تونس أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، بوصل معدل التضخم إلى 8.6 بالمئة، وبلوغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار)، وتسعى الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220615/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يؤكد-أن-أثر-الأزمة-الأوكرانية-على-بلاده-أكبر-من-تداعيات-كورونا-1063669610.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الرئيس التونسي يوقع على قرض جديد
18:55 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 18:59 GMT 30.09.2022) تابعنا عبر
وقع الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، على الموافقة على قرض جديد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وجاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي لتونس، مساء اليوم، أن قيس سعيد وافق على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2022 بين تونس والبنك الدولي، بالحصول على مبلغ قدره 20 مليونا و512 ألف دولار أمريكي، وفقا لقناة
"نسمة" التونسية.
ويهدف القرض الجديد إلى توفير تمويل إضافي ثان لمشروع مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب، صادق الرئيس التونسي، قيس سعيد، على قرض بقيمة 130 مليون دولار أمريكي للتدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، بحسب إذاعة
"موزاييك إف إم" التونسية.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، بوصل معدل التضخم إلى 8.6 بالمئة، وبلوغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار)، وتسعى الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار.