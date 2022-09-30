عربي
"الناتو": الحلف ليس جزءا من الصراع في أوكرانيا لكن سنواصل دعم كييف
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-الحديثة-قدمت-لسكان-دونباس-وزابوروجيه-وخيرسون-حق-الاختيار-وستوفر-لها-الأمن-والدعم-1068454147.html
بوتين: روسيا الحديثة قدمت لسكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون حق الاختيار وستوفر لها الأمن والدعم
بوتين: روسيا الحديثة قدمت لسكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون حق الاختيار وستوفر لها الأمن والدعم
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا قدمت لسكان لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون الحق في الاختيار، وقد اختاروا أن يكون مع روسيا. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T16:38+0000
2022-09-30T16:38+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1068438440_0:0:565:318_1920x0_80_0_0_77fa09aad24030859c91d6349cf73255.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال حفل في الساحة الحمراء تأييدا لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا: "اليوم هو يوم متميز، وتاريخي دون أي مبالغة. إنه يوم الحقيقة والعدل... لقد أصبحنا أقوى، لأننا معا، ومعنا الحقيقة، والقوة تكمن في الحقيقة، وهذا يعني النصر".وأضاف بوتين: "روسيا لا تفتح أبواب بيتها فقط لإخواننا وأخواتنا، بل تفتح قلبها أيضا".وتابع الرئيس الروسي: "روسيا الحديثة وفرت للناس في جمهورية لوغانسك، وفي دونيتسك، وزابوروجيه وخيرسون حق الاختيار. الناس خرجت إلى الاستفتاء واختارت، اختارت أن تكون من الوطن التاريخي، مع روسيا".كما وعد بوتين أن السلطات الروسية ستفعل كل شيء من أجل توفير الأمن، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة البنية التحتية وبناء المدارس الجديدة والمستشفيات والعيادات في المناطق الجديدة.وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-في-الكرملين-1068436385.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1068438440_6:0:539:400_1920x0_80_0_0_19f086dd02de74fc29357ed9f2ac69e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا الحديثة قدمت لسكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون حق الاختيار وستوفر لها الأمن والدعم

16:38 GMT 30.09.2022
© Grigory Sysoevالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Grigory Sysoev
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا قدمت لسكان لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون الحق في الاختيار، وقد اختاروا أن يكون مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال حفل في الساحة الحمراء تأييدا لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا: "اليوم هو يوم متميز، وتاريخي دون أي مبالغة. إنه يوم الحقيقة والعدل... لقد أصبحنا أقوى، لأننا معا، ومعنا الحقيقة، والقوة تكمن في الحقيقة، وهذا يعني النصر".
وأضاف بوتين: "روسيا لا تفتح أبواب بيتها فقط لإخواننا وأخواتنا، بل تفتح قلبها أيضا".
وتابع الرئيس الروسي: "روسيا الحديثة وفرت للناس في جمهورية لوغانسك، وفي دونيتسك، وزابوروجيه وخيرسون حق الاختيار. الناس خرجت إلى الاستفتاء واختارت، اختارت أن تكون من الوطن التاريخي، مع روسيا".
كما وعد بوتين أن السلطات الروسية ستفعل كل شيء من أجل توفير الأمن، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة البنية التحتية وبناء المدارس الجديدة والمستشفيات والعيادات في المناطق الجديدة.
وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
الرئيس الروسي فلاديمير خطابا خلال مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوقع مع قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا
11:52 GMT
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала