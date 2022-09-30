https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-الحديثة-قدمت-لسكان-دونباس-وزابوروجيه-وخيرسون-حق-الاختيار-وستوفر-لها-الأمن-والدعم-1068454147.html

بوتين: روسيا الحديثة قدمت لسكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون حق الاختيار وستوفر لها الأمن والدعم

بوتين: روسيا الحديثة قدمت لسكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون حق الاختيار وستوفر لها الأمن والدعم

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا قدمت لسكان لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون الحق في الاختيار، وقد اختاروا أن يكون مع روسيا. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T16:38+0000

2022-09-30T16:38+0000

2022-09-30T16:38+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1068438440_0:0:565:318_1920x0_80_0_0_77fa09aad24030859c91d6349cf73255.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال حفل في الساحة الحمراء تأييدا لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا: "اليوم هو يوم متميز، وتاريخي دون أي مبالغة. إنه يوم الحقيقة والعدل... لقد أصبحنا أقوى، لأننا معا، ومعنا الحقيقة، والقوة تكمن في الحقيقة، وهذا يعني النصر".وأضاف بوتين: "روسيا لا تفتح أبواب بيتها فقط لإخواننا وأخواتنا، بل تفتح قلبها أيضا".وتابع الرئيس الروسي: "روسيا الحديثة وفرت للناس في جمهورية لوغانسك، وفي دونيتسك، وزابوروجيه وخيرسون حق الاختيار. الناس خرجت إلى الاستفتاء واختارت، اختارت أن تكون من الوطن التاريخي، مع روسيا".كما وعد بوتين أن السلطات الروسية ستفعل كل شيء من أجل توفير الأمن، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة البنية التحتية وبناء المدارس الجديدة والمستشفيات والعيادات في المناطق الجديدة.وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.

https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-في-الكرملين-1068436385.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين