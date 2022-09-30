https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-الحديثة-قدمت-لسكان-دونباس-وزابوروجيه-وخيرسون-حق-الاختيار-وستوفر-لها-الأمن-والدعم-1068454147.html
بوتين: روسيا الحديثة قدمت لسكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون حق الاختيار وستوفر لها الأمن والدعم
بوتين: روسيا الحديثة قدمت لسكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون حق الاختيار وستوفر لها الأمن والدعم
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا قدمت لسكان لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون الحق في الاختيار، وقد اختاروا أن يكون مع روسيا. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T16:38+0000
2022-09-30T16:38+0000
2022-09-30T16:38+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1068438440_0:0:565:318_1920x0_80_0_0_77fa09aad24030859c91d6349cf73255.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال حفل في الساحة الحمراء تأييدا لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا: "اليوم هو يوم متميز، وتاريخي دون أي مبالغة. إنه يوم الحقيقة والعدل... لقد أصبحنا أقوى، لأننا معا، ومعنا الحقيقة، والقوة تكمن في الحقيقة، وهذا يعني النصر".وأضاف بوتين: "روسيا لا تفتح أبواب بيتها فقط لإخواننا وأخواتنا، بل تفتح قلبها أيضا".وتابع الرئيس الروسي: "روسيا الحديثة وفرت للناس في جمهورية لوغانسك، وفي دونيتسك، وزابوروجيه وخيرسون حق الاختيار. الناس خرجت إلى الاستفتاء واختارت، اختارت أن تكون من الوطن التاريخي، مع روسيا".كما وعد بوتين أن السلطات الروسية ستفعل كل شيء من أجل توفير الأمن، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة البنية التحتية وبناء المدارس الجديدة والمستشفيات والعيادات في المناطق الجديدة.وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-في-الكرملين-1068436385.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1068438440_6:0:539:400_1920x0_80_0_0_19f086dd02de74fc29357ed9f2ac69e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا الحديثة قدمت لسكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون حق الاختيار وستوفر لها الأمن والدعم
تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا قدمت لسكان لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون الحق في الاختيار، وقد اختاروا أن يكون مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال حفل في الساحة الحمراء تأييدا لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا: "اليوم هو يوم متميز، وتاريخي دون أي مبالغة. إنه يوم الحقيقة والعدل... لقد أصبحنا أقوى، لأننا معا، ومعنا الحقيقة، والقوة تكمن في الحقيقة، وهذا يعني النصر".
وأضاف بوتين: "روسيا لا تفتح أبواب بيتها فقط لإخواننا وأخواتنا، بل تفتح قلبها أيضا".
وتابع الرئيس الروسي: "روسيا الحديثة وفرت للناس في جمهورية لوغانسك، وفي دونيتسك، وزابوروجيه وخيرسون حق الاختيار. الناس خرجت إلى الاستفتاء واختارت، اختارت أن تكون من الوطن التاريخي، مع روسيا".
كما وعد بوتين أن السلطات الروسية ستفعل كل شيء من أجل توفير الأمن، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة البنية التحتية وبناء المدارس الجديدة والمستشفيات والعيادات في المناطق الجديدة.
وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية
، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا
في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.