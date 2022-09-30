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https://sputnikarabic.ae/20220930/لوكاشينكو-مستعدون-لاستئناف-توريد-المواد-الغذائية-والأسمدة-إلى-الدول-الغربية-1068429914.html
لوكاشينكو: مستعدون لاستئناف توريد المواد الغذائية والأسمدة إلى الدول الغربية
لوكاشينكو: مستعدون لاستئناف توريد المواد الغذائية والأسمدة إلى الدول الغربية
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستئناف توريد المواد الغذائية والأسمدة إلى الدول الغربية. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T10:04+0000
2022-09-30T10:04+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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مينسك - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "بيلتا" الحكومية في بيلاروسيا، أعرب لوكاشينكو عن استعداد بيلاروسيا لتصدير المواد الغذائية والأسمدة المعدنية إلى الدول الغربية، مؤكدا أن حكومته قادرة على توفير ذلك.وقال: "بلدنا لا يضمن أمنه الغذائي فحسب، بل يمكنه أيضًا أن يكون مانحًا، ونحن مستعدون لاستئناف التعاون في هذا القطاع الحيوي، وخاصة في تصدير الأسمدة المعدنية، التي تشكل أساس المنتجات الغذائية".ولفت لوكاشينكو إلى أن ما ينقص هو الإرادة السياسية الغربية، إذ إنه من الضروري استئناف التعاون"، مخاطبا الغرب بقوله: "افتحوا الأبواب، وسنقوم بتوصيل الطعام والحبوب إليكم".ومنذ عدة أشهر، تواجه الدول الأوروبية أزمة اقتصادية حادة، ناجمة جزئيًا عن اضطرابات سلسلة التوريد والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ردًا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.ومع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل كبير، وطلب الأسر والشركات المزيد من المساعدة المالية، تبنت بعض دول الاتحاد الأوروبي حزما إغاثية لتعزيز الاقتصاد والتخفيف من عواقب الأزمة.طالع أيضا: الولايات المتحدة تدرس الإعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر على أسمدة البوتاس من بيلاروسيا
https://sputnikarabic.ae/20220924/بيلاروسيا-تحظر-تصدير-الحبوب-من-أراضيها-لمدة-نصف-سنة-1068163937.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو: مستعدون لاستئناف توريد المواد الغذائية والأسمدة إلى الدول الغربية

10:04 GMT 30.09.2022
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
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أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستئناف توريد المواد الغذائية والأسمدة إلى الدول الغربية.
مينسك - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "بيلتا" الحكومية في بيلاروسيا، أعرب لوكاشينكو عن استعداد بيلاروسيا لتصدير المواد الغذائية والأسمدة المعدنية إلى الدول الغربية، مؤكدا أن حكومته قادرة على توفير ذلك.
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وقال: "بلدنا لا يضمن أمنه الغذائي فحسب، بل يمكنه أيضًا أن يكون مانحًا، ونحن مستعدون لاستئناف التعاون في هذا القطاع الحيوي، وخاصة في تصدير الأسمدة المعدنية، التي تشكل أساس المنتجات الغذائية".
ولفت لوكاشينكو إلى أن ما ينقص هو الإرادة السياسية الغربية، إذ إنه من الضروري استئناف التعاون"، مخاطبا الغرب بقوله: "افتحوا الأبواب، وسنقوم بتوصيل الطعام والحبوب إليكم".

كما أشار لوكاشينكو إلى أن "البيانات المتعلقة بأزمة الغذاء يمكن سماعها من جميع أنحاء العالم، وأن الحكومات تمول تسليم الأسلحة بينما لا تستطيع شراء ما يكفي من الغذاء لتوفيره لملايين الأشخاص، بمن فيهم كبار السن والأطفال من ذوي الدخل المحدود".

ومنذ عدة أشهر، تواجه الدول الأوروبية أزمة اقتصادية حادة، ناجمة جزئيًا عن اضطرابات سلسلة التوريد والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ردًا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
ومع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل كبير، وطلب الأسر والشركات المزيد من المساعدة المالية، تبنت بعض دول الاتحاد الأوروبي حزما إغاثية لتعزيز الاقتصاد والتخفيف من عواقب الأزمة.
طالع أيضا: الولايات المتحدة تدرس الإعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر على أسمدة البوتاس من بيلاروسيا
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