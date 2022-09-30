https://sputnikarabic.ae/20220930/مشرع-أمريكي-تفعيل-المادة-5-لحلف-الناتو-لا-يلزمنا-بالانخراط-في-حرب-مباشرة-1068461101.html
مشرع أمريكي: تفعيل المادة 5 لحلف "الناتو" لا يلزمنا بالانخراط في حرب مباشرة
مشرع أمريكي: تفعيل المادة 5 لحلف "الناتو" لا يلزمنا بالانخراط في حرب مباشرة
قال عضو مجلس النواب الأمريكي توماس ماسي، اليوم الجمعة، إن الكونغرس الأمريكي لا يزال يتعين عليه الموافقة على إعلان رسمي للحرب قبل الرد على أي نزاع، حتى إذا طبقت... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T20:39+0000
2022-09-30T20:39+0000
2022-09-30T20:39+0000
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. تنص المادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن الأطراف في الاتفاقية ستساعد بعضها البعض في حال الهجوم على أحدها كما لو كان هجوما على المنظمة بأكملها.يأتي تصريح ماسي، بعدما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن كييف أرسلت طلب انضمام سريع إلى "الناتو".وتابع المشرع الأمريكي في تغريدة: "توضح المادة 11 أن المادة 5 لا تستبق الشرط الدستوري بأن الكونغرس بكامله يجب أن يصوت على الحرب".تنص المادة 11 على أن معاهدة حلف شمال الأطلسي وأحكامها يجب أن "تنفذ من قبل الأطراف وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها". فيما يمنح الكونغرس، بموجب المادة 1، القسم 8 من دستور الولايات المتحدة، سلطة إعلان الحرب نيابة عن الولايات المتحدة.ومع ذلك، فقد مُنح الرئيس الأمريكي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد سلطة محدودة لاستخدام الجيش في حالات "الطوارئ الوطنية الناتجة عن الهجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة"، وفقا لقرار سلطات الحرب لعام 1973.
https://sputnikarabic.ae/20220930/الناتو-الحلف-ليس-جزءا-من-الصراع-في-أوكرانيا-لكن-سنواصل-دعم-كييف--1068453469.html
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الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
مشرع أمريكي: تفعيل المادة 5 لحلف "الناتو" لا يلزمنا بالانخراط في حرب مباشرة
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قال عضو مجلس النواب الأمريكي توماس ماسي، اليوم الجمعة، إن الكونغرس الأمريكي لا يزال يتعين عليه الموافقة على إعلان رسمي للحرب قبل الرد على أي نزاع، حتى إذا طبقت المادة 5 من قبل حلف شمال الأطلسي.
واشنطن - سبوتنيك
. تنص المادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن الأطراف في الاتفاقية ستساعد بعضها البعض في حال الهجوم على أحدها كما لو كان هجوما على المنظمة بأكملها.
يأتي تصريح ماسي، بعدما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن كييف أرسلت طلب انضمام سريع
إلى "الناتو".
وعلق ماسي: "سيكون هناك الكثير من النقاش حول المادة 5 الخاصة بحلف الناتو اليوم، لكن القليل منهم سيذكر المادة 11، لأنها تكشف الكذبة القائلة بأن المادة 5 نفسها يمكن أن تُلزم الولايات المتحدة بالحرب".
وتابع المشرع الأمريكي في تغريدة: "توضح المادة 11 أن المادة 5 لا تستبق الشرط الدستوري بأن الكونغرس بكامله يجب أن يصوت على الحرب".
تنص المادة 11 على أن معاهدة حلف شمال الأطلسي
وأحكامها يجب أن "تنفذ من قبل الأطراف وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها". فيما يمنح الكونغرس، بموجب المادة 1، القسم 8 من دستور الولايات المتحدة، سلطة إعلان الحرب نيابة عن الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فقد مُنح الرئيس الأمريكي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد سلطة محدودة لاستخدام الجيش في حالات "الطوارئ الوطنية الناتجة عن الهجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة"، وفقا لقرار سلطات الحرب لعام 1973.