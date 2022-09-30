https://sputnikarabic.ae/20220930/وشاح-ضد-قطر-يتسبب-في-أزمة-لمستشارة-منظمة-العفو-الدولية-1068426216.html

وشاح ضد قطر يتسبب في أزمة لمستشارة منظمة العفو الدولية

وشاح ضد قطر يتسبب في أزمة لمستشارة منظمة العفو الدولية

تسبب وشاح صمم عليه شعار مناوئ لدولة قطر، في أزمة لمستشارة منظمة العفو الدولية. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T07:59+0000

2022-09-30T07:59+0000

2022-09-30T07:59+0000

أخبار قطر اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1049930789_0:0:1057:596_1920x0_80_0_0_4bbbe4b3b1d3a59f9a534507f7b2b5c8.jpg

بدأت القصة حين ارتدت مستشارة منظمة العفو الدولية، أنيته ستوبكير ريمر، وشاحا تم تصميم شعاره ليعبر عن معاملة قطر للعمال المهاجرين، أثناء توجهها لمشاهدة مباراة كرة قدم بين الدنمارك وفرنسا في استاد باركين في كوبنهاغن.وعلى الرغم من أن قميص الفريق المضيف (الدنمارك) يحمل الشعار نفسه، إلا أن الشرطة أوقفت مستشارة منظمة العفو الدولية خارج الاستاد ومنعتها من الدخول.تروي أنيته ما حدث لـ"رويترز"، قائلة: "كنا نحو عشرة أو 15 شخصا خارج الملعب نتحدث إلى مشجعي كرة القدم عن الفيفا وقطر ومسؤولياتهما لتعويض العمال المهاجرين الذين عانوا في الاستعدادات لكأس العالم".يشار إلى أن الوشاح كان باللون الأصفر ويحمل تصميما كتب عليه: "من أجل العمال المهاجرين"، حيث يتحدث البعض عن حقوق العمال الذين استخدمتهم قطر في التحضيرات لكأس العالم، وخصوصا مع تسجيل حالات انتهاك لتلك الحقوق، ووفيات لبعض العمال.طالع أيضا: "عددها قليل"... قطر ترد على تقرير "هيومن رايتس ووتش" بشأن انتهاكات العمالة

https://sputnikarabic.ae/20220902/ردا-على-الانتقادات-وزير-خارجية-قطر-يقول-إن-هناك-مبالغة-في-التعامل-مع-ملف-العمال-1067197420.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار قطر اليوم