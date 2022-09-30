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https://sputnikarabic.ae/20220930/وشاح-ضد-قطر-يتسبب-في-أزمة-لمستشارة-منظمة-العفو-الدولية-1068426216.html
وشاح ضد قطر يتسبب في أزمة لمستشارة منظمة العفو الدولية
وشاح ضد قطر يتسبب في أزمة لمستشارة منظمة العفو الدولية
تسبب وشاح صمم عليه شعار مناوئ لدولة قطر، في أزمة لمستشارة منظمة العفو الدولية. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T07:59+0000
2022-09-30T07:59+0000
أخبار قطر اليوم
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بدأت القصة حين ارتدت مستشارة منظمة العفو الدولية، أنيته ستوبكير ريمر، وشاحا تم تصميم شعاره ليعبر عن معاملة قطر للعمال المهاجرين، أثناء توجهها لمشاهدة مباراة كرة قدم بين الدنمارك وفرنسا في استاد باركين في كوبنهاغن.وعلى الرغم من أن قميص الفريق المضيف (الدنمارك) يحمل الشعار نفسه، إلا أن الشرطة أوقفت مستشارة منظمة العفو الدولية خارج الاستاد ومنعتها من الدخول.تروي أنيته ما حدث لـ"رويترز"، قائلة: "كنا نحو عشرة أو 15 شخصا خارج الملعب نتحدث إلى مشجعي كرة القدم عن الفيفا وقطر ومسؤولياتهما لتعويض العمال المهاجرين الذين عانوا في الاستعدادات لكأس العالم".يشار إلى أن الوشاح كان باللون الأصفر ويحمل تصميما كتب عليه: "من أجل العمال المهاجرين"، حيث يتحدث البعض عن حقوق العمال الذين استخدمتهم قطر في التحضيرات لكأس العالم، وخصوصا مع تسجيل حالات انتهاك لتلك الحقوق، ووفيات لبعض العمال.طالع أيضا: "عددها قليل"... قطر ترد على تقرير "هيومن رايتس ووتش" بشأن انتهاكات العمالة
https://sputnikarabic.ae/20220902/ردا-على-الانتقادات-وزير-خارجية-قطر-يقول-إن-هناك-مبالغة-في-التعامل-مع-ملف-العمال-1067197420.html
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أخبار قطر اليوم
أخبار قطر اليوم

وشاح ضد قطر يتسبب في أزمة لمستشارة منظمة العفو الدولية

07:59 GMT 30.09.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyمتطوع في المشاركة بتنظيم مونديال قطر 2022
متطوع في المشاركة بتنظيم مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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تسبب وشاح صمم عليه شعار مناوئ لدولة قطر، في أزمة لمستشارة منظمة العفو الدولية.
بدأت القصة حين ارتدت مستشارة منظمة العفو الدولية، أنيته ستوبكير ريمر، وشاحا تم تصميم شعاره ليعبر عن معاملة قطر للعمال المهاجرين، أثناء توجهها لمشاهدة مباراة كرة قدم بين الدنمارك وفرنسا في استاد باركين في كوبنهاغن.
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
ردا على الانتقادات... وزير خارجية قطر يقول إن هناك مبالغة في التعامل مع ملف العمال
2 سبتمبر, 14:49 GMT
وعلى الرغم من أن قميص الفريق المضيف (الدنمارك) يحمل الشعار نفسه، إلا أن الشرطة أوقفت مستشارة منظمة العفو الدولية خارج الاستاد ومنعتها من الدخول.
تروي أنيته ما حدث لـ"رويترز"، قائلة: "كنا نحو عشرة أو 15 شخصا خارج الملعب نتحدث إلى مشجعي كرة القدم عن الفيفا وقطر ومسؤولياتهما لتعويض العمال المهاجرين الذين عانوا في الاستعدادات لكأس العالم".

وتابعت: "أوقفنا حراس الأمن... ثم قرروا بعد إجراء نقاش بينهم أن السماح لنا بالدخول بالوشاح سيكون رسالة سياسية مبالغا فيها بالنسبة لهم، لذا اضطررنا إلى ترك الوشاح خارج الاستاد".

يشار إلى أن الوشاح كان باللون الأصفر ويحمل تصميما كتب عليه: "من أجل العمال المهاجرين"، حيث يتحدث البعض عن حقوق العمال الذين استخدمتهم قطر في التحضيرات لكأس العالم، وخصوصا مع تسجيل حالات انتهاك لتلك الحقوق، ووفيات لبعض العمال.
طالع أيضا: "عددها قليل"... قطر ترد على تقرير "هيومن رايتس ووتش" بشأن انتهاكات العمالة
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