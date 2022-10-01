https://sputnikarabic.ae/20221001/إعلام-مقتل-متظاهر-وإصابة-4-في-بغداد-1068479994.html
إعلام: مقتل متظاهر وإصابة 4 في بغداد
إعلام: مقتل متظاهر وإصابة 4 في بغداد
قتل متظاهر في العاصمة العراقية بغداد، وأصيب 4 آخرون في التظاهرات التي انطلقت بساحة التحرير في ذكرى "تظاهرات تشرين" التي اندلعت عام 2019، بحسب إعلام محلي. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T14:52+0000
2022-10-01T14:52+0000
2022-10-01T14:52+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت شبكة "رووداو" الإعلامية، إن متظاهرا قتل وأصيب آخرون برصاص قوات الأمن العراقية خلال التظاهرات.كما أفادت بحدوث حالات اختناق بين المتظاهرين نتيجة استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع.وفي وقت سابق من اليوم السبت، بدأت قوى احتجاجية في التجمع في ساحات التظاهر بالعاصمة العراقية بما في ذلك بساحتي النسور والتحرير، في ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019.ونقلت الشبكة عن عضو اللجنة المركزية للتظاهرات، عبد المنعم الخفاجي، إن المتظاهرين "عازمون على دخول المنطقة الخضراء، لإيصال مطالبهم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات البلد".وأمس الجمعة، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قوات الأمن العراقية إلى حماية المتظاهرين وعدم إطلاق النار والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات.ويشهد العراق أزمة سياسية وخلافات شيعية- شيعية حادة بين فصائل مسلحة وأحزاب فيما يعرف باسم "الإطار التنسيقي" والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، حالت دون تسمية رئيس للحكومة رغم إجراء الانتخابات في أكتوبر من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220930/رئيس-الوزراء-العراقي-يدعو-قوات-الأمن-لعدم-إطلاق-النار-على-المتظاهرين-1068460522.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
إعلام: مقتل متظاهر وإصابة 4 في بغداد
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قتل متظاهر في العاصمة العراقية بغداد، وأصيب 4 آخرون في التظاهرات التي انطلقت بساحة التحرير في ذكرى "تظاهرات تشرين" التي اندلعت عام 2019، بحسب إعلام محلي.
وقالت شبكة
"رووداو" الإعلامية، إن متظاهرا قتل وأصيب آخرون برصاص قوات الأمن العراقية خلال التظاهرات.
كما أفادت بحدوث حالات اختناق بين المتظاهرين نتيجة استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، بدأت قوى احتجاجية في التجمع في ساحات التظاهر بالعاصمة العراقية بما في ذلك بساحتي النسور والتحرير، في ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ونقلت الشبكة عن عضو اللجنة المركزية للتظاهرات، عبد المنعم الخفاجي، إن المتظاهرين "عازمون على دخول المنطقة الخضراء، لإيصال مطالبهم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات البلد".
وأمس الجمعة، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
، قوات الأمن العراقية إلى حماية المتظاهرين وعدم إطلاق النار والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات.
ويشهد العراق أزمة سياسية وخلافات شيعية- شيعية حادة بين فصائل مسلحة وأحزاب فيما يعرف باسم "الإطار التنسيقي" والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، حالت دون تسمية رئيس للحكومة رغم إجراء الانتخابات في أكتوبر من العام الماضي.