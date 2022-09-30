https://sputnikarabic.ae/20220930/رئيس-الوزراء-العراقي-يدعو-قوات-الأمن-لعدم-إطلاق-النار-على-المتظاهرين-1068460522.html
رئيس الوزراء العراقي يدعو قوات الأمن لعدم إطلاق النار على المتظاهرين
رئيس الوزراء العراقي يدعو قوات الأمن لعدم إطلاق النار على المتظاهرين
دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، قوات الأمن العراقية إلى حماية المتظاهرين وعدم إطلاق النار والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T20:30+0000
2022-09-30T20:30+0000
2022-09-30T20:30+0000
العراق
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وأكد الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان له، "حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما دعا المتظاهرين إلى "التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها".وأهاب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في بيانه بوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي "بتجنب تداول الأخبار الكاذبة والانجرار لها، التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي"، وفق قوله.ويوم الأربعاء الماضي، اشتبك أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن العراقية في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد خلال جلسة برلمانية في المنطقة الخضراء المجاورة شديدة الحراسة عبر نهر دجلة.وأفادت قوات الأمن العراقية أن ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء في بغداد، ما أسفر عن إصابة 7 من أفراد قوات الأمن بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.وناشد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الأطراف إدانة العنف واتباع أقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل وقف التصعيد والدخول في حوار بناء وبنية حسنة ضمن الإطار الدستوري، بما يجعل رغبات ومصالح الشعب العراقي أولا.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الحلبوسي-استقرار-العراق-ليس-أولوية-واشنطن-حاليا-1068420273.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي يدعو قوات الأمن لعدم إطلاق النار على المتظاهرين
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دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، قوات الأمن العراقية إلى حماية المتظاهرين وعدم إطلاق النار والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات.
وأكد الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان له، "حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
كما دعا المتظاهرين إلى "التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها".
وأهاب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في بيانه بوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي "بتجنب تداول الأخبار الكاذبة والانجرار لها، التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي"، وفق قوله.
ويوم الأربعاء الماضي، اشتبك أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن العراقية
في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد خلال جلسة برلمانية في المنطقة الخضراء المجاورة شديدة الحراسة عبر نهر دجلة.
وأفادت قوات الأمن العراقية أن ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء في بغداد، ما أسفر عن إصابة 7 من أفراد قوات الأمن بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.
وناشد الاتحاد الأوروبي
، اليوم الجمعة، الأطراف إدانة العنف واتباع أقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل وقف التصعيد والدخول في حوار بناء وبنية حسنة ضمن الإطار الدستوري، بما يجعل رغبات ومصالح الشعب العراقي أولا.