عربي
https://sputnikarabic.ae/20220930/رئيس-الوزراء-العراقي-يدعو-قوات-الأمن-لعدم-إطلاق-النار-على-المتظاهرين-1068460522.html
رئيس الوزراء العراقي يدعو قوات الأمن لعدم إطلاق النار على المتظاهرين
رئيس الوزراء العراقي يدعو قوات الأمن لعدم إطلاق النار على المتظاهرين
دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، قوات الأمن العراقية إلى حماية ‏المتظاهرين وعدم إطلاق النار والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T20:30+0000
2022-09-30T20:30+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1067964876_0:0:1454:818_1920x0_80_0_0_8da776b0981b440bba9c197c1074aab5.jpg
وأكد الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان له، "حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما دعا المتظاهرين إلى "التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها".وأهاب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في بيانه بوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي "بتجنب تداول الأخبار الكاذبة والانجرار لها، التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي"، وفق قوله.ويوم الأربعاء الماضي، اشتبك أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن العراقية في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد خلال جلسة برلمانية في المنطقة الخضراء المجاورة شديدة الحراسة عبر نهر دجلة.وأفادت قوات الأمن العراقية أن ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء في بغداد، ما أسفر عن إصابة 7 من أفراد قوات الأمن بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.وناشد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الأطراف إدانة العنف واتباع أقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل وقف التصعيد والدخول في حوار بناء وبنية حسنة ضمن الإطار الدستوري، بما يجعل رغبات ومصالح الشعب العراقي أولا.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الحلبوسي-استقرار-العراق-ليس-أولوية-واشنطن-حاليا-1068420273.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1067964876_23:0:1319:972_1920x0_80_0_0_fffa21c082dc4711c9b51ed4f13f59a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يدعو قوات الأمن لعدم إطلاق النار على المتظاهرين

20:30 GMT 30.09.2022
© AFP 2022 / -رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، قوات الأمن العراقية إلى حماية ‏المتظاهرين وعدم إطلاق النار والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات.‏
وأكد الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان له، "حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
كما دعا المتظاهرين إلى "التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها".
وأهاب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في بيانه بوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي "بتجنب تداول الأخبار الكاذبة والانجرار لها، التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي"، وفق قوله.
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
الحلبوسي: استقرار العراق ليس أولوية واشنطن حاليا
أمس, 22:42 GMT
ويوم الأربعاء الماضي، اشتبك أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن العراقية في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد خلال جلسة برلمانية في المنطقة الخضراء المجاورة شديدة الحراسة عبر نهر دجلة.
وأفادت قوات الأمن العراقية أن ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء في بغداد، ما أسفر عن إصابة 7 من أفراد قوات الأمن بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.
وناشد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الأطراف إدانة العنف واتباع أقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل وقف التصعيد والدخول في حوار بناء وبنية حسنة ضمن الإطار الدستوري، بما يجعل رغبات ومصالح الشعب العراقي أولا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала