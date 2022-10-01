https://sputnikarabic.ae/20221001/الرئيس-الإيراني-لنظيره-الصيني-طهران-مستعدة-لتعزيز-التعاون-الشامل-مع-بكين-1068470024.html

الرئيس الإيراني لنظيره الصيني: طهران مستعدة لتعزيز التعاون الشامل مع بكين

الرئيس الإيراني لنظيره الصيني: طهران مستعدة لتعزيز التعاون الشامل مع بكين

أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لنظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم السبت، عن استعداد ‏طهران لتعزيز التعاون الشامل مع بكين.‏ 01.10.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها رئيسي إلى الرئيس الصيني، بمناسبة العيد الوطني للبلاد في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وجاء في رسالة الرئيس الإيراني: "إيران والصين، كدولتين تعارضان الأحادية، لديهما العديد من الأسباب للتنمية الشاملة للعلاقات، ولا شك في أن الإرادة الجادة لكلا الجانبين لتنفيذ شراكة استراتيجية شاملة ترسم منظورا واضحا لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين".كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن طهران تدعم مبادرات "التنمية العالمية" و"الأمن العالمي" للرئيس الصيني، وترحب بالأفكار لأنها تستند إلى المصالح الجماعية للدول، وتهدف إلى تحسين الرفاهية وتعزيز السلام والاستقرار العالميين.

https://sputnikarabic.ae/20220930/الصين-تطالب-أمريكا-بالتوقف-عن-العقوبات-أحادية-الجانب-ضد-إيران-1068455658.html

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