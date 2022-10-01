https://sputnikarabic.ae/20221001/الكاظمي-يعلق-على-حادث-انهيار-بناية-في-وسط-بغداد-يؤكد-صحة-جهود-مكافحة-الفساد-1068477575.html
الكاظمي يعلق على حادث انهيار بناية في وسط بغداد: يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد
الكاظمي يعلق على حادث انهيار بناية في وسط بغداد: يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد
علق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على حادث انهيار بناية في منطقة الكرادة بوسط العاصمة بغداد، اليوم السبت. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:49+0000
2022-10-01T13:49+0000
2022-10-01T13:49+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1066753030_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_5ccc9544f6e1b286312b4a278340d8d8.jpg
وأكد الكاظمي على "تويتر" أن "الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية"، مشيرا إلى أنه "واجه للأسف عدة انتقادات بسببها".وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه "وجه الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، وكذلك بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة".وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم السبت، عن انهيار مبنى كان بداخله أشخاص في حي الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، مضيفة أن عملية البحث مستمرة وأنقذت بالفعل 13 شخصا. وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفرق تواصل عملها لإنقاذ المحاصرين في المبنى"، وواصلت أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 13 شخصا".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1066753030_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_beee14add44aa6e04d29be3017223a3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الكاظمي يعلق على حادث انهيار بناية في وسط بغداد: يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد
تابعنا عبر
علق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على حادث انهيار بناية في منطقة الكرادة بوسط العاصمة بغداد، اليوم السبت.
وأكد الكاظمي على "تويتر" أن "الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية"، مشيرا إلى أنه "واجه للأسف عدة انتقادات بسببها".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه "وجه الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، وكذلك بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة".
وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم السبت، عن انهيار مبنى كان بداخله أشخاص في حي الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، مضيفة أن عملية البحث مستمرة وأنقذت بالفعل 13 شخصا
.
وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفرق تواصل عملها لإنقاذ المحاصرين في المبنى"، وواصلت أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 13 شخصا".