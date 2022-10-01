https://sputnikarabic.ae/20221001/بوركينافاسو-داميبا-يدعو-المشاركين-في-الانقلاب-للعودة-إلى-رشدهم--1068493149.html
بوركينافاسو.. داميبا يدعو المشاركين في الانقلاب للعودة إلى رشدهم
بوركينافاسو.. داميبا يدعو المشاركين في الانقلاب للعودة إلى رشدهم
حث بول هنري داميبا رئيس المجلس العسكري في بوركينافاسو الذي يزعم ضباط الإطاحة به، المشاركين في الانقلاب على العودة لرشدهم. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T21:31+0000
2022-10-01T21:31+0000
2022-10-01T21:32+0000
بوركينا فاسو
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جاء هذا في بيان نشر، اليوم السبت، على الصفحة الرسمية للرئاسة بموقع "فيسبوك"، بحسب "فرانس برس".وطالب داميبا خصومه بـ"العودة لرشدهم لتجنب حرب بين الأشقاء لا تحتاجها بوركينافاسو".وأمس الجمعة، اقتحمت مجموعة من الجنود محطة التلفزيون الوطنية "RTB"، وأعلنت الإطاحة بالرئيس العسكري بول هنري داميبا، وقالت إنه تم تعليق دستور البلاد وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.يشار إلى أن الكولونيل داميبا، كان قد أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن تتم الإطاحة به في انقلاب عسكري جديد.وبعد توليه السلطة، قدم داميبا وعودا بإنهاء عنف المتطرفين الذي أجبر مليوني شخص على الفرار من ديارهم في بوركينا فاسو.لكن مجموعة من الضباط بقيادة النقيب إبراهيم تراوري قالت الجمعة إن داميبا فشل ولذا تم عزله من منصب الرئيس المؤقت.
https://sputnikarabic.ae/20221001/غوتيريش-يدين-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-ويدعو-إلى-تجنب-العنف-1068485016.html
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بوركينا فاسو
بوركينافاسو.. داميبا يدعو المشاركين في الانقلاب للعودة إلى رشدهم
21:31 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 21:32 GMT 01.10.2022) تابعنا عبر
حث بول هنري داميبا رئيس المجلس العسكري في بوركينافاسو الذي يزعم ضباط الإطاحة به، المشاركين في الانقلاب على العودة لرشدهم.
جاء هذا في بيان نشر، اليوم السبت، على الصفحة الرسمية للرئاسة بموقع "فيسبوك"، بحسب "فرانس برس".
وطالب داميبا خصومه بـ"العودة لرشدهم لتجنب حرب بين الأشقاء لا تحتاجها بوركينافاسو".
وأمس الجمعة، اقتحمت مجموعة من الجنود محطة التلفزيون الوطنية "RTB"، وأعلنت الإطاحة بالرئيس العسكري
بول هنري داميبا، وقالت إنه تم تعليق دستور البلاد وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
يشار إلى أن الكولونيل داميبا، كان قد أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن تتم الإطاحة به في انقلاب عسكري جديد.
وبعد توليه السلطة، قدم داميبا وعودا بإنهاء عنف المتطرفين الذي أجبر مليوني شخص على الفرار من ديارهم في بوركينا فاسو.
لكن مجموعة من الضباط بقيادة النقيب إبراهيم تراوري قالت الجمعة إن داميبا فشل ولذا تم عزله من منصب الرئيس المؤقت.