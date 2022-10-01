https://sputnikarabic.ae/20221001/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-يدين-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-1068475429.html
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو وحث الجنود على الامتناع عن ممارسة العنف والتهديد ضد المدنيين. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T12:56+0000
2022-10-01T12:56+0000
2022-10-01T12:56+0000
العالم
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وقال البيان: إن "رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدين بشكل قاطع الاستيلاء الثاني على السلطة بالقوة في بوركينا فاسو. ويعرب الرئيس ... عن قلقه العميق إزاء عودة التغييرات غير الدستورية للحكومات في بوركينا فاسو وأماكن أخرى في القارة الأفريقية".كما حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجيش على "الامتناع الفوري والكامل عن أي أعمال عنف أو تهديد" للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان، داعيا إلى استعادة النظام الدستوري بحلول الأول من يوليو / تموز 2024.وأفادت وسائل الإعلام المحلية مساء الجمعة أن مجموعة عسكرية بقيادة النقيب إبراهيم تراوري أعلنت الإطاحة باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، رئيس الحكومة المؤقتة للبلاد، وتعليق دستور البلاد، وحل مجلس النواب والحكومة وإغلاق الحدود. واتهم الجيش، الذي ادعى ولاءه للحركة الوطنية للحماية والإصلاح (MPSR)، دميبة بالابتعاد عن المثل العليا للحركة.
https://sputnikarabic.ae/20221001/المجموعة-الاقتصادية-لدول-غرب-أفريقيا-تدين-الانقلاب-في-بوركينا-فاسو-1068463410.html
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العالم
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
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أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو وحث الجنود على الامتناع عن ممارسة العنف والتهديد ضد المدنيين.
وقال البيان: إن "رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدين بشكل قاطع الاستيلاء الثاني على السلطة بالقوة في بوركينا فاسو. ويعرب الرئيس ... عن قلقه العميق إزاء عودة التغييرات غير الدستورية للحكومات في بوركينا فاسو وأماكن أخرى في القارة الأفريقية".
كما حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجيش على "الامتناع الفوري والكامل عن أي أعمال عنف أو تهديد" للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان، داعيا إلى استعادة النظام الدستوري بحلول الأول من يوليو / تموز 2024.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية مساء الجمعة أن مجموعة عسكرية
بقيادة النقيب إبراهيم تراوري أعلنت الإطاحة باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، رئيس الحكومة المؤقتة للبلاد، وتعليق دستور البلاد، وحل مجلس النواب والحكومة وإغلاق الحدود. واتهم الجيش، الذي ادعى ولاءه للحركة الوطنية للحماية والإصلاح (MPSR)، دميبة بالابتعاد عن المثل العليا للحركة.