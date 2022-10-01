https://sputnikarabic.ae/20221001/روسيا-لا-تزال-عضوا-في-منظمة-الطيران-المدني-الدولي-1068487402.html
روسيا لا تزال عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي
روسيا لا تزال عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي
أكدت والكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا، اليوم السبت، أن روسيا لا تزال عضوًا في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وتواصل العمل كجزء من المنظمة. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T18:28+0000
2022-10-01T18:28+0000
2022-10-01T18:28+0000
روسيا
العالم
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وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا في بيان صدر عنها: "روسيا باقية كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي وتواصل العمل كجزء من المنظمة".وتابعت الوكالة موضحة: "في انتخابات مجلس المنظمة، حصلت روسيا دعم 80 دولة عضو في المنظمة".ويجب الحصول على أكثر من 86 صوت للبقاء كأحد أعضاء مجلس المنظمة عن المجموعة الأولى، وهو موضوع مختلف عن العضوية.وشدد البيان على أن "روسيا الاتحادية تحتفظ بحق العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وستواصل عملها من خلال التمثيل الروسي في منظمة الطيران المدني الدولي، وكذلك في مجموعات عمل منظمة الطيران المدني الدولي ذات الصلة. وسوف تلزم روسيا الاتحادية، كما كان من قبل، بالممارسات والمعايير الموصى بها من منظمة الطيران المدني الدولي في أنشطتها، مع الاستمرار في ضمان مستويات عالية من سلامة الطيران".وأبلغت منظمة الطيران المدني الدولي وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن روسيا فشلت في إعادة انتخابها كأحد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-أوراق-الدولار-واليورو-المطبوعة-لن-تطعم-أو-تدفئ-أي-إنسان-في-العالم--1068444360.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا لا تزال عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي
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أكدت والكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا، اليوم السبت، أن روسيا لا تزال عضوًا في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وتواصل العمل كجزء من المنظمة.
وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا في بيان صدر عنها: "روسيا باقية كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي وتواصل العمل كجزء من المنظمة".
وتابعت الوكالة موضحة: "في انتخابات مجلس المنظمة، حصلت روسيا دعم 80 دولة عضو في المنظمة".
ويجب الحصول على أكثر من 86 صوت للبقاء كأحد أعضاء مجلس المنظمة عن المجموعة الأولى، وهو موضوع مختلف عن العضوية.
وجاء في بيان الوكالة: "نعتقد أن القرار غير الودي (هو نتيجة) لتحالف سياسي ومؤقت لعدد من الدول. إن مساهمة بلدنا في تطوير الطيران الدولي معترف بها في جميع أنحاء العالم. وقد تم تبني عدد من مبادراتنا في إطار منظمة الطيران المدني الدولي كمعايير وتستخدم من قبل الدول لتطوير حركة جوية دولية آمنة".
وشدد البيان على أن "روسيا الاتحادية تحتفظ بحق العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وستواصل عملها من خلال التمثيل الروسي في منظمة الطيران المدني الدولي، وكذلك في مجموعات عمل منظمة الطيران المدني الدولي ذات الصلة. وسوف تلزم روسيا الاتحادية، كما كان من قبل، بالممارسات والمعايير الموصى بها من منظمة الطيران المدني الدولي في أنشطتها، مع الاستمرار في ضمان مستويات عالية من سلامة الطيران".
ونوهت الوكالة إلى أن هذا القرار لن يؤثر على أداء الرحلات الدولية من قبل شركات الطيران الروسية إلى الدول الصديقة، لأن هذا التفاعل يقوم على اتفاقيات ثنائية في مجال الحركة الجوية.
وأبلغت منظمة الطيران المدني الدولي وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن روسيا فشلت في إعادة انتخابها كأحد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.