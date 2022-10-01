عربي
https://sputnikarabic.ae/20221001/روسيا-لا-تزال-عضوا-في-منظمة-الطيران-المدني-الدولي-1068487402.html
روسيا لا تزال عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي
روسيا لا تزال عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي
أكدت والكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا، اليوم السبت، أن روسيا لا تزال عضوًا في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وتواصل العمل كجزء من المنظمة. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T18:28+0000
2022-10-01T18:28+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781292_0:76:3113:1827_1920x0_80_0_0_fb62505fbc12749721ca13b058d4a848.jpg
وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا في بيان صدر عنها: "روسيا باقية كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي وتواصل العمل كجزء من المنظمة".وتابعت الوكالة موضحة: "في انتخابات مجلس المنظمة، حصلت روسيا دعم 80 دولة عضو في المنظمة".ويجب الحصول على أكثر من 86 صوت للبقاء كأحد أعضاء مجلس المنظمة عن المجموعة الأولى، وهو موضوع مختلف عن العضوية.وشدد البيان على أن "روسيا الاتحادية تحتفظ بحق العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وستواصل عملها من خلال التمثيل الروسي في منظمة الطيران المدني الدولي، وكذلك في مجموعات عمل منظمة الطيران المدني الدولي ذات الصلة. وسوف تلزم روسيا الاتحادية، كما كان من قبل، بالممارسات والمعايير الموصى بها من منظمة الطيران المدني الدولي في أنشطتها، مع الاستمرار في ضمان مستويات عالية من سلامة الطيران".وأبلغت منظمة الطيران المدني الدولي وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن روسيا فشلت في إعادة انتخابها كأحد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-أوراق-الدولار-واليورو-المطبوعة-لن-تطعم-أو-تدفئ-أي-إنسان-في-العالم--1068444360.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781292_384:0:3113:2047_1920x0_80_0_0_bc1bd15fb7de9932dda14b01391a5635.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا لا تزال عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي

18:28 GMT 01.10.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكدت والكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا، اليوم السبت، أن روسيا لا تزال عضوًا في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وتواصل العمل كجزء من المنظمة.
وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا في بيان صدر عنها: "روسيا باقية كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي وتواصل العمل كجزء من المنظمة".
وتابعت الوكالة موضحة: "في انتخابات مجلس المنظمة، حصلت روسيا دعم 80 دولة عضو في المنظمة".
ويجب الحصول على أكثر من 86 صوت للبقاء كأحد أعضاء مجلس المنظمة عن المجموعة الأولى، وهو موضوع مختلف عن العضوية.

وجاء في بيان الوكالة: "نعتقد أن القرار غير الودي (هو نتيجة) لتحالف سياسي ومؤقت لعدد من الدول. إن مساهمة بلدنا في تطوير الطيران الدولي معترف بها في جميع أنحاء العالم. وقد تم تبني عدد من مبادراتنا في إطار منظمة الطيران المدني الدولي كمعايير وتستخدم من قبل الدول لتطوير حركة جوية دولية آمنة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: أوراق الدولار واليورو المطبوعة لن تطعم أو تدفئ أي إنسان في العالم
أمس, 14:36 GMT
وشدد البيان على أن "روسيا الاتحادية تحتفظ بحق العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وستواصل عملها من خلال التمثيل الروسي في منظمة الطيران المدني الدولي، وكذلك في مجموعات عمل منظمة الطيران المدني الدولي ذات الصلة. وسوف تلزم روسيا الاتحادية، كما كان من قبل، بالممارسات والمعايير الموصى بها من منظمة الطيران المدني الدولي في أنشطتها، مع الاستمرار في ضمان مستويات عالية من سلامة الطيران".

ونوهت الوكالة إلى أن هذا القرار لن يؤثر على أداء الرحلات الدولية من قبل شركات الطيران الروسية إلى الدول الصديقة، لأن هذا التفاعل يقوم على اتفاقيات ثنائية في مجال الحركة الجوية.

وأبلغت منظمة الطيران المدني الدولي وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن روسيا فشلت في إعادة انتخابها كأحد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала