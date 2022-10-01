https://sputnikarabic.ae/20221001/روسيا-لا-تزال-عضوا-في-منظمة-الطيران-المدني-الدولي-1068487402.html

روسيا لا تزال عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي

روسيا لا تزال عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي

أكدت والكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا، اليوم السبت، أن روسيا لا تزال عضوًا في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وتواصل العمل كجزء من المنظمة. 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T18:28+0000

2022-10-01T18:28+0000

2022-10-01T18:28+0000

روسيا

العالم

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وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا في بيان صدر عنها: "روسيا باقية كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي وتواصل العمل كجزء من المنظمة".وتابعت الوكالة موضحة: "في انتخابات مجلس المنظمة، حصلت روسيا دعم 80 دولة عضو في المنظمة".ويجب الحصول على أكثر من 86 صوت للبقاء كأحد أعضاء مجلس المنظمة عن المجموعة الأولى، وهو موضوع مختلف عن العضوية.وشدد البيان على أن "روسيا الاتحادية تحتفظ بحق العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وستواصل عملها من خلال التمثيل الروسي في منظمة الطيران المدني الدولي، وكذلك في مجموعات عمل منظمة الطيران المدني الدولي ذات الصلة. وسوف تلزم روسيا الاتحادية، كما كان من قبل، بالممارسات والمعايير الموصى بها من منظمة الطيران المدني الدولي في أنشطتها، مع الاستمرار في ضمان مستويات عالية من سلامة الطيران".وأبلغت منظمة الطيران المدني الدولي وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن روسيا فشلت في إعادة انتخابها كأحد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.

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