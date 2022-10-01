https://sputnikarabic.ae/20221001/سعودي-وأردني-وعراقي-ومصري-انتخاب-4-نواب-جدد-لرئيس-البرلمان-العربي-1068486317.html
سعودي وأردني وعراقي ومصري... انتخاب 4 نواب جدد لرئيس البرلمان العربي
سعودي وأردني وعراقي ومصري... انتخاب 4 نواب جدد لرئيس البرلمان العربي
أعلن البرلمان العربي، اليوم، انتخاب 4 نواب جديد لرئيس البرلمان لمدة عامين، إلى جانب اختيار رؤساء اللجان الدائمة. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T17:45+0000
2022-10-01T17:45+0000
2022-10-01T17:45+0000
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وفاز عضو مجلس الشورى السعودي النائب هزاع بن بكر القحطاني بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، بعد حصوله على 43 صوتًا، وكذلك تم انتخاب النائب الأردني خليل عطية نائبًا ثانيًا بـ40 صوتًا، والنائب العراقي شعلان عبد الجبار الكريم نائبًا ثالثًا بـ 38 صوتًا، وانتخاب النائب المصري علاء عابد نائبًا رابعًا بـ 34 صوتًا.وعقدت الجلسة الإجرائية المُخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان العربي، ونوابه الأربعة، ورؤساء اللجان، اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور 66 نائبا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وجرى خلال الجلسة اختيار رؤساء اللجان الأربع الدائمة، والتي من المقرر أن تبدأ عملها غدا للنظر في مشروع جدول الأعمال؛ تحضيرًا للجلسة العامة للبرلمان العربي يوم الثلاثاء المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220920/رئيس-البرلمان-العربي-يدعو-إلى-توحيد-الجهود-لمكافحة-العنف-وإرساء-دعائم-السلام-1067996084.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي
العالم العربي, أخبار العالم العربي
سعودي وأردني وعراقي ومصري... انتخاب 4 نواب جدد لرئيس البرلمان العربي
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أعلن البرلمان العربي، اليوم، انتخاب 4 نواب جديد لرئيس البرلمان لمدة عامين، إلى جانب اختيار رؤساء اللجان الدائمة.
وفاز عضو مجلس الشورى السعودي النائب هزاع بن بكر القحطاني بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، بعد حصوله على 43 صوتًا، وكذلك تم انتخاب النائب الأردني خليل عطية نائبًا ثانيًا بـ40 صوتًا، والنائب العراقي شعلان عبد الجبار الكريم نائبًا ثالثًا بـ 38 صوتًا، وانتخاب النائب المصري علاء عابد نائبًا رابعًا بـ 34 صوتًا.
وعقدت الجلسة الإجرائية المُخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان العربي، ونوابه الأربعة، ورؤساء اللجان، اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور 66 نائبا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"
.
وجرى خلال الجلسة اختيار رؤساء اللجان الأربع الدائمة، والتي من المقرر أن تبدأ عملها غدا للنظر في مشروع جدول الأعمال؛ تحضيرًا للجلسة العامة للبرلمان العربي يوم الثلاثاء المقبل.