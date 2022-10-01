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https://sputnikarabic.ae/20221001/غازبروم-الطرف-المولدوفي-ينتهك-باستمرار-بنود-العقد-المتعلقة-بمواعيد-التسديد-1068477306.html
"غازبروم": الطرف المولدوفي ينتهك باستمرار بنود العقد المتعلقة بمواعيد التسديد
"غازبروم": الطرف المولدوفي ينتهك باستمرار بنود العقد المتعلقة بمواعيد التسديد
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم السبت، أن الطرف المولدوفي ينتهك باستمرار بنود العقد المتعلقة بمواعيد تسديد قيمة الغاز. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

"غازبروم": الطرف المولدوفي ينتهك باستمرار بنود العقد المتعلقة بمواعيد التسديد

13:37 GMT 01.10.2022
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورجناح شركة "غازبروم" الروسية في معرض "نفط غاز 2020".
جناح شركة غازبروم الروسية في معرض نفط غاز 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم السبت، أن الطرف المولدوفي ينتهك باستمرار بنود العقد المتعلقة بمواعيد تسديد قيمة الغاز.
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