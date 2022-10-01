https://sputnikarabic.ae/20221001/غازبروم-الطرف-المولدوفي-ينتهك-باستمرار-بنود-العقد-المتعلقة-بمواعيد-التسديد-1068477306.html
"غازبروم": الطرف المولدوفي ينتهك باستمرار بنود العقد المتعلقة بمواعيد التسديد
"غازبروم": الطرف المولدوفي ينتهك باستمرار بنود العقد المتعلقة بمواعيد التسديد
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم السبت، أن الطرف المولدوفي ينتهك باستمرار بنود العقد المتعلقة بمواعيد تسديد قيمة الغاز. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:37+0000
2022-10-01T13:37+0000
2022-10-01T13:37+0000
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روسيا, اقتصاد
"غازبروم": الطرف المولدوفي ينتهك باستمرار بنود العقد المتعلقة بمواعيد التسديد
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم السبت، أن الطرف المولدوفي ينتهك باستمرار بنود العقد المتعلقة بمواعيد تسديد قيمة الغاز.