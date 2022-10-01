عربي
https://sputnikarabic.ae/20221001/فرنسا-تنفي-تورطها-بالانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-1068478928.html
فرنسا تنفي تورطها بالانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
فرنسا تنفي تورطها بالانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
نفت فرنسا، اليوم السبت، تورطها في الانقلاب العسكري الذي وقع في بوركينا فاسو. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T14:23+0000
2022-10-01T14:23+0000
أخبار فرنسا
بوركينا فاسو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102410/45/1024104596_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_5c30bf053538740566486a84997b2d16.jpg
وكتبت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو في بيان لها أنه " في ضوء التعليقات العديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإنها ترغب في إنكار بشدة وجود أي تورط من جانب الجيش الفرنسي في الأحداث التي جرت في البلاد خلال الساعات الماضية".وواصلت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو في بيانها أنها "تتابع عن كثب الوضع السياسي الحالي في البلاد، وخاصة في واغادوغو".وأفادت وسائل الإعلام المحلية، مساء أمس الجمعة، أن مجموعة عسكرية بقيادة النقيب إبراهيم تراوري أعلنت الإطاحة باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، رئيس الحكومة المؤقتة للبلاد، وتعليق دستور البلاد، وحل مجلس النواب والحكومة وإغلاق الحدود. واتهم الجيش، الذي ادعى ولاءه للحركة الوطنية للحماية والإصلاح (MPSR)، دميبة بالابتعاد عن المثل العليا للحركة.
https://sputnikarabic.ae/20221001/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-يدين-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-1068475429.html
أخبار فرنسا
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102410/45/1024104596_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_ce42a252967a9130a52a2a3927d86296.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , بوركينا فاسو, العالم
أخبار فرنسا , بوركينا فاسو, العالم

فرنسا تنفي تورطها بالانقلاب العسكري في بوركينا فاسو

14:23 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / MEHDI FEDOUACHالجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
الجيش الفرنسي
© AFP 2022 / MEHDI FEDOUACH
تابعنا عبرTelegram
نفت فرنسا، اليوم السبت، تورطها في الانقلاب العسكري الذي وقع في بوركينا فاسو.
وكتبت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو في بيان لها أنه " في ضوء التعليقات العديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإنها ترغب في إنكار بشدة وجود أي تورط من جانب الجيش الفرنسي في الأحداث التي جرت في البلاد خلال الساعات الماضية".
وواصلت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو في بيانها أنها "تتابع عن كثب الوضع السياسي الحالي في البلاد، وخاصة في واغادوغو".
مقتل تلاثة أشخاص برصاص مسلحين في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
12:56 GMT
وأفادت وسائل الإعلام المحلية، مساء أمس الجمعة، أن مجموعة عسكرية بقيادة النقيب إبراهيم تراوري أعلنت الإطاحة باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، رئيس الحكومة المؤقتة للبلاد، وتعليق دستور البلاد، وحل مجلس النواب والحكومة وإغلاق الحدود. واتهم الجيش، الذي ادعى ولاءه للحركة الوطنية للحماية والإصلاح (MPSR)، دميبة بالابتعاد عن المثل العليا للحركة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала