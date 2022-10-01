https://sputnikarabic.ae/20221001/فرنسا-تنفي-تورطها-بالانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-1068478928.html
فرنسا تنفي تورطها بالانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
فرنسا تنفي تورطها بالانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
نفت فرنسا، اليوم السبت، تورطها في الانقلاب العسكري الذي وقع في بوركينا فاسو. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T14:23+0000
2022-10-01T14:23+0000
2022-10-01T14:23+0000
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وكتبت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو في بيان لها أنه " في ضوء التعليقات العديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإنها ترغب في إنكار بشدة وجود أي تورط من جانب الجيش الفرنسي في الأحداث التي جرت في البلاد خلال الساعات الماضية".وواصلت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو في بيانها أنها "تتابع عن كثب الوضع السياسي الحالي في البلاد، وخاصة في واغادوغو".وأفادت وسائل الإعلام المحلية، مساء أمس الجمعة، أن مجموعة عسكرية بقيادة النقيب إبراهيم تراوري أعلنت الإطاحة باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، رئيس الحكومة المؤقتة للبلاد، وتعليق دستور البلاد، وحل مجلس النواب والحكومة وإغلاق الحدود. واتهم الجيش، الذي ادعى ولاءه للحركة الوطنية للحماية والإصلاح (MPSR)، دميبة بالابتعاد عن المثل العليا للحركة.
https://sputnikarabic.ae/20221001/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-يدين-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-1068475429.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , بوركينا فاسو, العالم
أخبار فرنسا , بوركينا فاسو, العالم
فرنسا تنفي تورطها بالانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
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نفت فرنسا، اليوم السبت، تورطها في الانقلاب العسكري الذي وقع في بوركينا فاسو.
وكتبت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو في بيان
لها أنه " في ضوء التعليقات العديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإنها ترغب في إنكار بشدة وجود أي تورط من جانب الجيش الفرنسي في الأحداث التي جرت في البلاد خلال الساعات الماضية".
وواصلت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو في بيانها أنها "تتابع عن كثب الوضع السياسي الحالي في البلاد، وخاصة في واغادوغو".
وأفادت وسائل الإعلام المحلية، مساء أمس الجمعة، أن مجموعة عسكرية
بقيادة النقيب إبراهيم تراوري أعلنت الإطاحة باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، رئيس الحكومة المؤقتة للبلاد، وتعليق دستور البلاد، وحل مجلس النواب والحكومة وإغلاق الحدود. واتهم الجيش، الذي ادعى ولاءه للحركة الوطنية للحماية والإصلاح (MPSR)، دميبة بالابتعاد عن المثل العليا للحركة.