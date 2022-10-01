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https://sputnikarabic.ae/20221001/مسؤول-التيار-الشمالي-2-توقف-عن-تسريب-الغاز-1068485455.html
مسؤول: "التيار الشمالي 2" توقف عن تسريب الغاز
مسؤول: "التيار الشمالي 2" توقف عن تسريب الغاز
أعلن مسؤول أن خط أنابيب "التيار الشمالي 2" توقف تسرب الغاز أسفل بحر البلطيق إثر حدوث توازن بين الغاز وضغط المياه. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T17:37+0000
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وقال أولريش ليسيك، المتحدث باسم "التيار الشمالي 2": " تسبب ضغط المياه بشكل أو بأخر في إغلاق خط الأنابيب لدرجة أن الغاز الذي بداخله لا يستطيع الخروج".وأضاف:" الاستنتاج أنه ما زال هناك غاز في الخط"، بحسب وكالة "فرانس برس".وردا على سؤال بشأن عن كمية التي يعتقد أنها في خط الأنابيب قال: "هذا سؤال المليون دولار".ولم تتوفر معلومات على الفور بشأن تسريبات خط أنابيب "التيار الشمالي 1" الأكثر أهمية.وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
https://sputnikarabic.ae/20221001/نيبينزيا-أي-تحقيق-بشأن-تخريب-خطوط-نورد-ستريم-بدون-روسيا-سيثير-الشكوك-حول-موضوعيته-1068463533.html
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مسؤول: "التيار الشمالي 2" توقف عن تسريب الغاز

17:37 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 17:46 GMT 01.10.2022)
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZنورد ستريم - التيار الشمالي
نورد ستريم - التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
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أعلن مسؤول أن خط أنابيب "التيار الشمالي 2" توقف تسرب الغاز أسفل بحر البلطيق إثر حدوث توازن بين الغاز وضغط المياه.
وقال أولريش ليسيك، المتحدث باسم "التيار الشمالي 2": " تسبب ضغط المياه بشكل أو بأخر في إغلاق خط الأنابيب لدرجة أن الغاز الذي بداخله لا يستطيع الخروج".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
نيبينزيا: أي تحقيق بشأن تخريب خطوط نورد ستريم بدون روسيا سيثير الشكوك حول موضوعيته
01:59 GMT
وأضاف:" الاستنتاج أنه ما زال هناك غاز في الخط"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وردا على سؤال بشأن عن كمية التي يعتقد أنها في خط الأنابيب قال: "هذا سؤال المليون دولار".
ولم تتوفر معلومات على الفور بشأن تسريبات خط أنابيب "التيار الشمالي 1" الأكثر أهمية.
وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.
وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
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