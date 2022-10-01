https://sputnikarabic.ae/20221001/مسؤول-التيار-الشمالي-2-توقف-عن-تسريب-الغاز-1068485455.html
مسؤول: "التيار الشمالي 2" توقف عن تسريب الغاز
مسؤول: "التيار الشمالي 2" توقف عن تسريب الغاز
أعلن مسؤول أن خط أنابيب "التيار الشمالي 2" توقف تسرب الغاز أسفل بحر البلطيق إثر حدوث توازن بين الغاز وضغط المياه. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T17:37+0000
2022-10-01T17:37+0000
2022-10-01T17:46+0000
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وقال أولريش ليسيك، المتحدث باسم "التيار الشمالي 2": " تسبب ضغط المياه بشكل أو بأخر في إغلاق خط الأنابيب لدرجة أن الغاز الذي بداخله لا يستطيع الخروج".وأضاف:" الاستنتاج أنه ما زال هناك غاز في الخط"، بحسب وكالة "فرانس برس".وردا على سؤال بشأن عن كمية التي يعتقد أنها في خط الأنابيب قال: "هذا سؤال المليون دولار".ولم تتوفر معلومات على الفور بشأن تسريبات خط أنابيب "التيار الشمالي 1" الأكثر أهمية.وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
https://sputnikarabic.ae/20221001/نيبينزيا-أي-تحقيق-بشأن-تخريب-خطوط-نورد-ستريم-بدون-روسيا-سيثير-الشكوك-حول-موضوعيته-1068463533.html
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مسؤول: "التيار الشمالي 2" توقف عن تسريب الغاز
17:37 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 17:46 GMT 01.10.2022) تابعنا عبر
أعلن مسؤول أن خط أنابيب "التيار الشمالي 2" توقف تسرب الغاز أسفل بحر البلطيق إثر حدوث توازن بين الغاز وضغط المياه.
وقال أولريش ليسيك، المتحدث باسم "التيار الشمالي 2": " تسبب ضغط المياه بشكل أو بأخر في إغلاق خط الأنابيب لدرجة أن الغاز الذي بداخله لا يستطيع الخروج".
وأضاف:" الاستنتاج أنه ما زال هناك غاز في الخط"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وردا على سؤال بشأن عن كمية التي يعتقد أنها في خط الأنابيب
قال: "هذا سؤال المليون دولار".
ولم تتوفر معلومات على الفور بشأن تسريبات خط أنابيب "التيار الشمالي 1" الأكثر أهمية.
وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.
وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.