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https://sputnikarabic.ae/20221001/مسؤول-باتحاد-الشغل-التونسي-يدعو-لإنقاذ-البلاد-من-وضع-خطير-1068484358.html
مسؤول باتحاد الشغل التونسي يدعو لإنقاذ البلاد من وضع خطير
مسؤول باتحاد الشغل التونسي يدعو لإنقاذ البلاد من وضع خطير
دعا سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، اليوم السبت إلى التجند من أجل إنقاذ البلاد من "الوضع الخطير والمنهار" الذي تمر به. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T16:43+0000
2022-10-01T16:43+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها على هامش انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بمدينة الحمامات، بحسب موقع قناة "نسمة".وقال الطاهري إن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل له مع الحكومة كان الهدف منه إنقاذ وضع البلاد أكثر من إنقاذ وضع الأجراء المتدهور.وتوصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق يقضي بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بـنسبة 5.3% خلال السنوات الثلاث المقبلة.وتأتي هذه الخطوة بهدف التخفيف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتنامية في البلد العربي.ويستفيد من الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون بالقطاع العام، ويراها الموظفون ضرورية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
https://sputnikarabic.ae/20220930/الرئيس-التونسي-يوقع-على-قرض-جديد-1068457839.html
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

مسؤول باتحاد الشغل التونسي يدعو لإنقاذ البلاد من وضع خطير

16:43 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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دعا سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، اليوم السبت إلى التجند من أجل إنقاذ البلاد من "الوضع الخطير والمنهار" الذي تمر به.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها على هامش انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بمدينة الحمامات، بحسب موقع قناة "نسمة".
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وقال الطاهري إن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل له مع الحكومة كان الهدف منه إنقاذ وضع البلاد أكثر من إنقاذ وضع الأجراء المتدهور.
وتوصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق يقضي بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بـنسبة 5.3% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف التخفيف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتنامية في البلد العربي.
ويستفيد من الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون بالقطاع العام، ويراها الموظفون ضرورية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
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