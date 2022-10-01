https://sputnikarabic.ae/20221001/مصادر-لبنان-يتجه-لقبول-العرض-الأمريكي-حول-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1068482465.html

مصادر: لبنان يتجه لقبول العرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

مصادر: لبنان يتجه لقبول العرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

يتجه لبنان لقبول العرض الخطي الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والذي يتضمن الإقرار الإسرائيلي بالخط 23، وحقل قانا، ويفصل بين الترسيم البحري ونقاط... 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T16:10+0000

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بيروت- سبوتنيك. وقالت مصادر لبنانية، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، السبت، إن "لبنان يتجه لقبول العرض الخطي الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".وأضافت المصادر أن "العرض الأمريكي يتضمن الإقرار الإسرائيلي بالخط 23 وحقل قانا ويفصل بين الترسيم البحري ونقاط البر".وتابعت أن "واشنطن أبلغت لبنان أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة ستجتمع الاثنين المقبل لإعلان موافقتها على العرض الأمريكي".وأوضحت المصادر أن "اجتماعا مرتقبا للرئاسات الثلاث في لبنان، في القصر الجمهوري الاثنين المقبل بحضور خبراء عسكريين لبنانيين لمناقشة العرض الأمريكي وإعلان موقف لبنان الرسمي منه".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إن رئاسىة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء تدرس مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وصرح بري لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إيجابية، وأنها تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير اللاتفاق البحري على الحدود البرية.وأوضح بري بعد لقائه السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، بعد ظهر اليوم السبت، أن الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية ويستلزم دراسة قبل إعطاء الرد النهائي عليه، مؤكدا أن الرئاسات اللبنانية الثلاث تدرسه مع مساعديها لتحديد الملاحظات عليه إن وُجدت كما سيتم التشاور بشأنه.يذكر أن الرئاسة اللبنانية أعلنت، اليوم السبت، أن الرئيس ميشال عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".وتحاول إسرائيل ولبنان، منذ عام 1996، حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.بدأت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لحوالي 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءً من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20221001/بري-الرئاسات-الثلاث-في-لبنان-تدرس-مسودة-ترسيم-الحدود-البحرية-1068476756.html

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