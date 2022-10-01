"ناسا" تؤجل إطلاق مهمتها إلى القمر حتى نوفمبر
© Photo / Public domain محطة على سطح القمر كما تخيلتها ناسا
محطة على سطح القمر كما تخيلتها ناسا
© Photo / Public domain
قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إنها تخطط لمحاولة إطلاق مهمتها غير المأهولة إلى القمر "أرتيمس 1" في النصف الثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكتبت "ناسا" على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: "قامت الفرق في "مركز كينيدي للفضاء" بتقييم التأثيرات من إعصار إيان، وقرروا أنه لم يكن هناك ضرر لمعدات رحلة "أرتيمس 1".
وأضافت الوكالة في منشور لها على "تويتر" أنها "ستركز على أن تكون فترة إطلاق المهمة من 12 إلى 27 نوفمبر، وذلك لمنح الموظفين وقتا للتعافي بعد العاصفة".
Teams at @NASAKennedy have assessed impacts from Hurricane Ian & determined there was no damage to #Artemis I flight hardware.— NASA Artemis (@NASAArtemis) September 30, 2022
@NASA will focus on the Nov. 12-27 launch period to give employees time for post-storm recovery & identify checkouts for launch https://t.co/bjDiRgnOvt pic.twitter.com/7nK2tKVDOR
وفي يوم الاثنين الماضي، قرر مسؤولو "ناسا" تأجيل إطلاق مهمة "أرتيمس 1"، الذي كان مقررا في الأصل في 27 سبتمبر/ أيلول، وإعادة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) إلى مبنى تجميع المركبات، لحمايته من إعصار إيان.
وهذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها وكالة "ناسا" مهمتها غير المأهولة إلى القمر.
يشار إلى أن "ناسا" سبق وأن ألغت محاولات الإطلاق السابقة لمهمة "أرتيمس 1"، بسبب وجود تسرب وقود الهيدروجين.
و"أرتيمس 1" هي مهمة اختبار ستشهد الإطلاق الأول لصاروخ "SLS" التابع لـ"ناسا"، والذي سيرسل كبسولة "أرايون" غير المأهولة حول القمر.
وتعد المهمة هي واحدة من أولى الخطوات الرئيسية في خطط "ناسا" لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر.