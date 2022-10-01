عربي
https://sputnikarabic.ae/20221001/ناسا-تؤجل-إطلاق-مهمتها-إلى-القمر-حتى-نوفمبر-1068472659.html
‏"ناسا" تؤجل إطلاق مهمتها إلى القمر حتى نوفمبر
‏"ناسا" تؤجل إطلاق مهمتها إلى القمر حتى نوفمبر
قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إنها تخطط لمحاولة إطلاق مهمتها غير المأهولة إلى القمر "أرتيمس 1" في ‏النصف الثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.‏ 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T11:25+0000
2022-10-01T11:25+0000
ناسا
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103706/70/1037067033_0:0:2999:1687_1920x0_80_0_0_d28a89001e8dd7a6ead1719c977f27e9.jpg
وكتبت "ناسا" على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: "قامت الفرق في "مركز كينيدي للفضاء" بتقييم التأثيرات من إعصار إيان، وقرروا أنه لم يكن هناك ضرر لمعدات رحلة "أرتيمس 1".وأضافت الوكالة في منشور لها على "تويتر" أنها "ستركز على أن تكون فترة إطلاق المهمة من 12 إلى 27 نوفمبر، وذلك لمنح الموظفين وقتا للتعافي بعد العاصفة".وفي يوم الاثنين الماضي، قرر مسؤولو "ناسا" تأجيل إطلاق مهمة "أرتيمس 1"، الذي كان مقررا في الأصل في 27 سبتمبر/ أيلول، وإعادة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) إلى مبنى تجميع المركبات، لحمايته من إعصار إيان.وهذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها وكالة "ناسا" مهمتها غير المأهولة إلى القمر.يشار إلى أن "ناسا" سبق وأن ألغت محاولات الإطلاق السابقة لمهمة "أرتيمس 1"، بسبب وجود تسرب وقود الهيدروجين.و"أرتيمس 1" هي مهمة اختبار ستشهد الإطلاق الأول لصاروخ "SLS" التابع لـ"ناسا"، والذي سيرسل كبسولة "أرايون" غير المأهولة حول القمر.وتعد المهمة هي واحدة من أولى الخطوات الرئيسية في خطط "ناسا" لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103706/70/1037067033_192:0:2441:1687_1920x0_80_0_0_d18bca61de79fbd0034e7e1f7a5f1510.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ناسا, منوعات
ناسا, منوعات

‏"ناسا" تؤجل إطلاق مهمتها إلى القمر حتى نوفمبر

11:25 GMT 01.10.2022
© Photo / Public domain محطة على سطح القمر كما تخيلتها ناسا
محطة على سطح القمر كما تخيلتها ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
محطة على سطح القمر كما تخيلتها ناسا
© Photo / Public domain
تابعنا عبرTelegram
قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إنها تخطط لمحاولة إطلاق مهمتها غير المأهولة إلى القمر "أرتيمس 1" في ‏النصف الثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.‏
وكتبت "ناسا" على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: "قامت الفرق في "مركز كينيدي للفضاء" بتقييم التأثيرات من إعصار إيان، وقرروا أنه لم يكن هناك ضرر لمعدات رحلة "أرتيمس 1".
وأضافت الوكالة في منشور لها على "تويتر" أنها "ستركز على أن تكون فترة إطلاق المهمة من 12 إلى 27 نوفمبر، وذلك لمنح الموظفين وقتا للتعافي بعد العاصفة".
وفي يوم الاثنين الماضي، قرر مسؤولو "ناسا" تأجيل إطلاق مهمة "أرتيمس 1"، الذي كان مقررا في الأصل في 27 سبتمبر/ أيلول، وإعادة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) إلى مبنى تجميع المركبات، لحمايته من إعصار إيان.
وهذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها وكالة "ناسا" مهمتها غير المأهولة إلى القمر.
يشار إلى أن "ناسا" سبق وأن ألغت محاولات الإطلاق السابقة لمهمة "أرتيمس 1"، بسبب وجود تسرب وقود الهيدروجين.
و"أرتيمس 1" هي مهمة اختبار ستشهد الإطلاق الأول لصاروخ "SLS" التابع لـ"ناسا"، والذي سيرسل كبسولة "أرايون" غير المأهولة حول القمر.
وتعد المهمة هي واحدة من أولى الخطوات الرئيسية في خطط "ناسا" لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала