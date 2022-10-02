https://sputnikarabic.ae/20221002/أمير-الكويت-يقبل-استقالة-الحكومة-ويكلفها-بتصريف-الأعمال-لحين-تشكيل-حكومة-جديدة-1068501225.html
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة
قَبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T09:21+0000
2022-10-02T09:21+0000
2022-10-02T09:25+0000
الكويت
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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد صدر "أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد استقبل صباح اليوم، رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح والذي قدم إليه استقالة الحكومة.
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة
09:21 GMT 02.10.2022 (تم التحديث: 09:25 GMT 02.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
قَبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.
وبحسب وكالة
الأنباء الكويتية، فقد صدر "أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".
وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد استقبل صباح اليوم، رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح والذي قدم إليه استقالة الحكومة.