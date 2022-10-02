أمير قطر يتلقى رسالة من سلطان عمان بشأن العلاقات الثنائية
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
© AP Photo / Jon Gambrell
تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، رسالة خطية من سلطان عمان، هيثم بن طارق، تتعلق بالعلاقات الوثيقة بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأحد، أن الرسالة تسلمها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال اجتماعه، مع نجيب بن يحيى البلوشي، سفير سلطنة عمان لدى الدوحة.
سمو الأمير يتلقى رسالة خطية من أخيه جلالة سلطان عمان الشقيقة تسلم الرسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اجتماعه مع سفير سلطنة عمان لدى الدولة#قنا#قطر#سلطنة_عمانhttps://t.co/oB10zU23IM pic.twitter.com/5MEKjbOvqP— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 2, 2022
وكان الوزير القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد التقى السفير العماني في بلاده، في وقت سابق من اليوم، ونقل له الأخير رسالة السلطان هيثم بن طارق، التي تتعلق بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها.
وفي سياق متصل، استقبل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زيا، في وقت سابق من اليوم الأحد.
سعدت بلقاء سعادة السيدة @UnderSecStateJ، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، لنقاش سبل تعزيز التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/ykbW1JGGAY— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) October 2, 2022
ووفق وكالة الأنباء القطرية، قنا، فقد التقى عبد الرحمن، بمقر وزراة الخارجية القطرية المسؤولة الأمريكية التي تزور الدوحة حاليا.
وكتب الوزير القطري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مبديا سعادته بلقاء المسؤولة الأمريكية، ومؤكدا أنه ناقش معها القضايا التي تهم البلدين.
وقال: "سعدت بلقاء سعادة السيدة، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، لنقاش سبل تعزيز التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".