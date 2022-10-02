https://sputnikarabic.ae/20221002/أوبك-تدرس-خفضا-كبيرا-في-إمدادات-النفط-لدعم-الأسعار-1068502581.html
أوبك تدرس "خفضا كبيرا" في إمدادات النفط لدعم الأسعار
أوبك تدرس "خفضا كبيرا" في إمدادات النفط لدعم الأسعار
تخطط مجموعة "أوبك +" لمنتجي النفط، لبحث خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا عندما تجتمع في فيينا يوم الأربعاء القادم، وفقا لما ذكره مندوبون. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T10:07+0000
2022-10-02T10:07+0000
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اقتصاد
العالم
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وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ"، سيعكس هذا "الخفض الأكبر من المتوقع" حجم القلق من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة في مواجهة السياسة النقدية المتشددة للغاية، وتأثير الدولار القوي على الأسعار.قال المندوبون إن القرار النهائي بشأن حجم التخفيضات لن يتخذ حتى يجتمع الوزراء. قفز خام "برنت" فوق 125 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 85 دولار.وقالت أمانة "أوبك" في بيان يوم السبت إن التحالف الذي يضم 23 دولة من المقرر أن يجتمع يوم الأربعاء في مقرها في فيينا. كانت المجموعة تجتمع عبر الإنترنت على أساس شهري ولم يكن من المتوقع أن ترتب اجتماعا مباشرا حتى نهاية هذا العام على الأقل.قالت البنوك، بما في ذلك "جيه بي مورغان"، إن "أوبك +" قد تحتاج إلى خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا على الأقل لتحقيق الاستقرار في الأسعار.لكن هليما كروفت، كبيرة استراتيجيي السلع في "آر بي سي كابيتال ماركتس"، قالت إن المجموعة قد تختار خفضا بمقدار ضعفي هذا الحجم، مضيفة: "أظن أنهم قد لا يرغبون في الاجتماع وجها لوجه من أجل خطوة بسيطة".
https://sputnikarabic.ae/20221001/أوبك-تعقد-اجتماعا-حضوريا-في-5-أكتوبر-للمرة-الأولى-منذ-2020-1068468829.html
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اقتصاد, العالم
أوبك تدرس "خفضا كبيرا" في إمدادات النفط لدعم الأسعار
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تخطط مجموعة "أوبك +" لمنتجي النفط، لبحث خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا عندما تجتمع في فيينا يوم الأربعاء القادم، وفقا لما ذكره مندوبون.
وبحسب ما نقلته وكالة
"بلومبيرغ"، سيعكس هذا "الخفض الأكبر من المتوقع" حجم القلق من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة في مواجهة السياسة النقدية المتشددة للغاية، وتأثير الدولار القوي على الأسعار.
قال المندوبون إن القرار النهائي بشأن حجم التخفيضات لن يتخذ حتى يجتمع الوزراء
. قفز خام "برنت" فوق 125 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 85 دولار.
وقالت أمانة "أوبك" في بيان يوم السبت إن التحالف الذي يضم 23 دولة من المقرر أن يجتمع يوم الأربعاء في مقرها في فيينا. كانت المجموعة تجتمع عبر الإنترنت على أساس شهري ولم يكن من المتوقع أن ترتب اجتماعا مباشرا حتى نهاية هذا العام على الأقل.
قالت البنوك، بما في ذلك "جيه بي مورغان"، إن "أوبك +" قد تحتاج إلى خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا على الأقل لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
لكن هليما كروفت، كبيرة استراتيجيي السلع في "آر بي سي كابيتال ماركتس"، قالت إن المجموعة قد تختار خفضا بمقدار ضعفي هذا الحجم، مضيفة: "أظن أنهم قد لا يرغبون في الاجتماع وجها لوجه
من أجل خطوة بسيطة".