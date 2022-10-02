https://sputnikarabic.ae/20221002/إصابة-جندي-إسرائيلي-في-عملية-إطلاق-نار-شمالي-الضفة-الغربية-فيديو-1068527254.html
إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية... فيديو
إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية... فيديو
أصيب جندي إسرائيلي بجروح، مساء اليوم الأحد، لدى إطلاق مسلحين فلسطينيين النار قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T16:37+0000
2022-10-02T16:37+0000
2022-10-02T16:37+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "مخربين أطلقوا النار قرب مدخل نابلس، وأصيب جندي إسرائيلي في قدمه وتم إخلائه إلى المستشفى".ونشرت القناة مقطعا مصورا قالت إنه للحظة إطلاق النار، يظهر مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين يختبؤون في حالة من الذعر خلف سيارة متوقفة.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن قوات الجيش الإسرائيلي تطوق المنطقة بحثا عن مطلقي النار.فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على موقع "تويتر": "تقرير أولي: وردت أنباء عن إطلاق نار قرب نابلس (..) التفاصيل قيد المراجعة".وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث شرعت الأولى أواخر مارس/آذار الماضي في شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة بعد مقتل 17 إسرائيليا في هجمات دامية شهدتها إسرائيل والضفة.واعتقلت إسرائيل خلال العملية مئات الفلسطينيين، في مداهمات ليلية لمدن وبلدات الضفة كما اغتالت العديد من النشطاء الفلسطينيين ما فجر غضبا عارما بين الفلسطينيين.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل
إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية... فيديو
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أصيب جندي إسرائيلي بجروح، مساء اليوم الأحد، لدى إطلاق مسلحين فلسطينيين النار قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "مخربين أطلقوا النار قرب مدخل نابلس، وأصيب جندي إسرائيلي في قدمه وتم إخلائه إلى المستشفى".
ونشرت القناة مقطعا مصورا قالت إنه للحظة إطلاق النار، يظهر مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين يختبؤون في حالة من الذعر خلف سيارة متوقفة.
من جانبها، قالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية إن قوات الجيش الإسرائيلي تطوق المنطقة بحثا عن مطلقي النار.
فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على موقع "تويتر": "تقرير أولي: وردت أنباء عن إطلاق نار قرب نابلس (..) التفاصيل قيد المراجعة".
وتشهد الضفة الغربية
توترات متزايدة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث شرعت الأولى أواخر مارس/آذار الماضي في شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة بعد مقتل 17 إسرائيليا في هجمات دامية شهدتها إسرائيل والضفة.
واعتقلت إسرائيل خلال العملية مئات الفلسطينيين، في مداهمات ليلية لمدن وبلدات الضفة كما اغتالت العديد من النشطاء الفلسطينيين ما فجر غضبا عارما بين الفلسطينيين.