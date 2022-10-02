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السيسي يوجه بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
السيسي يوجه بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتفعيل مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك خلال اجتماعه بمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T20:46+0000
2022-10-02T20:46+0000
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ونقل موقع "مصراوي" عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة.من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخرا، للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.وأوضح المحافظ ما تم إنجازه من تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية.في السياق ذاته، وجه الرئيس بالاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير مستلزمات الإنتاج والصناعة، مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد في مقابل متطلبات التنمية.​وفي وقت سابق، بحث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، اليوم الأحد، مع خبراء الري الحديث والصرف ‏في البنك الدولي التنسيق المشترك في مجال دراسات التوسع في الاعتماد على الري الحديث في مصر.‏ولفت سويلم خلال الاجتماع إلى أن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك فإنها تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية اعتمادا على قواعد علمية"، وفقا لبيان رسمي من وزارة الموارد المائية والري المصرية.
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مصر, العالم العربي
مصر, العالم العربي

السيسي يوجه بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

20:46 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتفعيل مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك خلال اجتماعه بمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
ونقل موقع "مصراوي" عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة.
من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخرا، للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح المحافظ ما تم إنجازه من تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية.
في السياق ذاته، وجه الرئيس بالاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير مستلزمات الإنتاج والصناعة، مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد في مقابل متطلبات التنمية.​
وفي وقت سابق، بحث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، اليوم الأحد، مع خبراء الري الحديث والصرف ‏في البنك الدولي التنسيق المشترك في مجال دراسات التوسع في الاعتماد على الري الحديث في مصر.‏
ولفت سويلم خلال الاجتماع إلى أن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك فإنها تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية اعتمادا على قواعد علمية"، وفقا لبيان رسمي من وزارة الموارد المائية والري المصرية.
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