https://sputnikarabic.ae/20221002/المحكمة-الدستورية-في-روسيا-تصدق-على-انضمام-دونيتسك-ولوغانسك-وخيرسون-وزابوروجيه-إلى-روسيا-1068503416.html
المحكمة الدستورية في روسيا تصدق على انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا
المحكمة الدستورية في روسيا تصدق على انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا
صدقت المحكمة الدستورية في روسيا، اليوم الأحد، على وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، وذلك بعد إجراء استفتاءات شعبية... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T10:40+0000
2022-10-02T10:40+0000
2022-10-02T10:40+0000
روسيا
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سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وذكرت المحكمة الدستورية الروسية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني "اتفاقات انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى الاتحاد الروسي تتماشى مع دستور البلاد".ووصلت طلبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراجعة دستورية اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في الاتحاد الروسي إلى المحكمة الدستورية يوم الجمعة بعد توقيع الرئيس بوتين عليها في حفل أقيم في الكرملين.وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-في-الكرملين-1068436385.html
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روسيا
المحكمة الدستورية في روسيا تصدق على انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا
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صدقت المحكمة الدستورية في روسيا، اليوم الأحد، على وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، وذلك بعد إجراء استفتاءات شعبية في هذه المناطق وتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاتفاقيات الخاصة بانضمام المناطق الأربع.
سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وذكرت المحكمة الدستورية الروسية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني "اتفاقات انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى الاتحاد الروسي تتماشى مع دستور البلاد".
ووصلت طلبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراجعة دستورية اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في الاتحاد الروسي إلى المحكمة الدستورية يوم الجمعة بعد توقيع الرئيس بوتين عليها في حفل أقيم في الكرملين.
وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية
، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا
في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.