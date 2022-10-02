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https://sputnikarabic.ae/20221002/المحكمة-الدستورية-في-روسيا-تصدق-على-انضمام-دونيتسك-ولوغانسك-وخيرسون-وزابوروجيه-إلى-روسيا-1068503416.html
المحكمة الدستورية في روسيا تصدق على انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا
المحكمة الدستورية في روسيا تصدق على انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا
صدقت المحكمة الدستورية في روسيا، اليوم الأحد، على وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، وذلك بعد إجراء استفتاءات شعبية... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T10:40+0000
2022-10-02T10:40+0000
روسيا
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سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وذكرت المحكمة الدستورية الروسية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني "اتفاقات انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى الاتحاد الروسي تتماشى مع دستور البلاد".ووصلت طلبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراجعة دستورية اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في الاتحاد الروسي إلى المحكمة الدستورية يوم الجمعة بعد توقيع الرئيس بوتين عليها في حفل أقيم في الكرملين.وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-في-الكرملين-1068436385.html
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المحكمة الدستورية في روسيا تصدق على انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا

10:40 GMT 02.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسكان زابوروجيه خلال مؤتمر وطني حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا في قصر ثقافة عمال السكك الحديدية في ميليتوبول.
سكان زابوروجيه خلال مؤتمر وطني حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا في قصر ثقافة عمال السكك الحديدية في ميليتوبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
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صدقت المحكمة الدستورية في روسيا، اليوم الأحد، على وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، وذلك بعد إجراء استفتاءات شعبية في هذه المناطق وتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاتفاقيات الخاصة بانضمام المناطق الأربع.
سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وذكرت المحكمة الدستورية الروسية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني "اتفاقات انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى الاتحاد الروسي تتماشى مع دستور البلاد".
ووصلت طلبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراجعة دستورية اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في الاتحاد الروسي إلى المحكمة الدستورية يوم الجمعة بعد توقيع الرئيس بوتين عليها في حفل أقيم في الكرملين.
وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
الرئيس الروسي فلاديمير خطابا خلال مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوقع مع قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا
30 سبتمبر, 11:52 GMT
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.
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