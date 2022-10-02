https://sputnikarabic.ae/20221002/انهيار-أرضي-في-منجم-ذهب-شمالي-الكونغو-الديمقراطية-يودي-بحياة-5-عمال-1068522583.html
انهيار أرضي في منجم ذهب شمالي الكونغو الديمقراطية يودي بحياة 5 عمال
انهيار أرضي في منجم ذهب شمالي الكونغو الديمقراطية يودي بحياة 5 عمال
لقي خمسة عمال مصرعهم وأُصيب آخران إثر انهيار في منجم للذهب في منطقة "جانجالا" بإقليم إيتوري شمالي الكونغو الديمقراطية. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T15:54+0000
2022-10-02T15:54+0000
2022-10-02T15:54+0000
العالم
الكونغو
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القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "راديو أوكابي"، اليوم الأحد، إن "خمسة من عمال التنقيب عن الذهب لقوا مصرعهم وأُصيب اثنان آخران في انهيار أرضي وقع أمس السبت في موقع تعدين شمالي الكونغو الديمقراطية".ونقل الموقع عن مصادر أن "الضحايا هم من الشباب الذين تم إدخالهم خلسة إلى موقع التعدين لاستخراج المعادن، وقد فوجئوا بهذا الانهيار حينما كانت السلطات المحلية تقوم بعملية سد بعض مواقع الذهب".وذكر "راديو أوكابي"، نقلا عن عمدة بلدة مونغوالو الريفية، إن "هذا القرار قد اتخذه مجلس الأمن المحلي الأسبوع الماضي بهدف مكافحة الاستغلال غير المشروع للمعادن وهو ما يُشكل خطرا على السكان".وأفاد بأنه "تم انتشال الجثامين بمساعدة السكان ونقل الجرحى إلى مستشفى مونغبوالو لتلقي العلاج".وفي السابع من يونيو/ حزيران الماضي، لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انهيار منجم ألماس في قرية شا ماشينغو في ولاية كاساي جنوبي الكونغو الديمقراطية.وتعد الحوادث في مناجم بالكونغو الديمقراطية أمرا شائعا، وغالبا ما تكون مميتة. وتبيع المناجم منتجاتها للتجار المحليين الذين يبيعونها للشركات الأجنبية الكبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220921/مصرع-3-سودانيين-وفقد-الاتصال-مع-30-آخرين-إثر-انهيار-منجم-ذهب-غربي-البلاد-1068036320.html
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العالم, الكونغو
انهيار أرضي في منجم ذهب شمالي الكونغو الديمقراطية يودي بحياة 5 عمال
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لقي خمسة عمال مصرعهم وأُصيب آخران إثر انهيار في منجم للذهب في منطقة "جانجالا" بإقليم إيتوري شمالي الكونغو الديمقراطية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "راديو أوكابي"، اليوم الأحد، إن "خمسة من عمال التنقيب عن الذهب
لقوا مصرعهم وأُصيب اثنان آخران في انهيار أرضي وقع أمس السبت في موقع تعدين شمالي الكونغو الديمقراطية".
ونقل الموقع عن مصادر أن "الضحايا هم من الشباب الذين تم إدخالهم خلسة إلى موقع التعدين لاستخراج المعادن، وقد فوجئوا بهذا الانهيار حينما كانت السلطات المحلية تقوم بعملية سد بعض مواقع الذهب".
وذكر "راديو أوكابي"، نقلا عن عمدة بلدة مونغوالو الريفية، إن "هذا القرار قد اتخذه مجلس الأمن المحلي الأسبوع الماضي بهدف مكافحة الاستغلال غير المشروع للمعادن وهو ما يُشكل خطرا على السكان".
وأفاد بأنه "تم انتشال الجثامين بمساعدة السكان ونقل الجرحى إلى مستشفى مونغبوالو لتلقي العلاج".
وفي السابع من يونيو/ حزيران الماضي، لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انهيار منجم
ألماس في قرية شا ماشينغو في ولاية كاساي جنوبي الكونغو الديمقراطية.
وتعد الحوادث في مناجم بالكونغو الديمقراطية أمرا شائعا، وغالبا ما تكون مميتة. وتبيع المناجم منتجاتها للتجار المحليين الذين يبيعونها للشركات الأجنبية الكبيرة.