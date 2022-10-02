https://sputnikarabic.ae/20221002/وكالة-زعيم-بوركينا-فاسو-المخلوع-يقدم-استقالته-ضمن-اتفاق-يشمل-عدم-محاكمته-1068531106.html

وكالة: زعيم بوركينا فاسو المخلوع يقدم استقالته ضمن اتفاق يشمل عدم محاكمته

وكالة: زعيم بوركينا فاسو المخلوع يقدم استقالته ضمن اتفاق يشمل عدم محاكمته

قال زعماء دينيون توسطوا في الأزمة السياسية الأخيرة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، اليوم الأحد، إن زعيم الانقلاب المخلوع في بوركينا فاسو قد عرض استقالته... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T19:14+0000

2022-10-02T19:14+0000

2022-10-02T19:14+0000

بوركينا فاسو

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أعلن متحدث باسم المجلس العسكري في وقت لاحق على التلفزيون الحكومي أن زعيمهم، النقيب إبراهيم تراوري، قد تم تعيينه رسميا على رأس الدولة بعد انقلاب الجمعة الذي أطاح باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.ويمثل انتزاعهم للسلطة ثاني انقلاب عسكري في بوركينا فاسو هذا العام، ما أدى إلى تعميق المخاوف من أن الفوضى السياسية قد تصرف الانتباه عن التمرد الإسلامي الذي قتل فيه الآلاف وأجبر مليوني شخص على الفرار من ديارهم.جاء ذلك في أعقاب اضطرابات في واغادوغو، العاصمة، حيث هاجمت حشود يوم السبت السفارة الفرنسية ومواقع أخرى مرتبطة بفرنسا، معتقدة أنها كانت تؤوي داميبا.إلى جانب الموافقة على عدم إلحاق الأذى به أو محاكمته، طلب داميبا أيضا من تراوري وقيادة المجلس العسكري الجديد احترام الالتزامات التي تم التعهد بها بالفعل للكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا (إيكواس). توصل دميبا، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في يناير/كانون الثاني الماضي، مؤخرا إلى اتفاق لإجراء انتخابات بحلول عام 2024، وفق وكالة "أسوشيتد برس".وقال حميدو ياموغو المتحدث باسم جهود الوساطة "اقترح الرئيس بول هنري سانداوغو داميبا استقالته لتجنب الاشتباكات".قال الزعماء الدينيون إن تراوري وافق على الشروط، لكن لم يكن هناك تأكيد فوري من قبل داميبا نفسه على استقالته الرسمية، وظل مكانه مجهولا منذ انقلاب ليلة الجمعة.ووسط الوساطة، دعت قيادة المجلس العسكري الجديد أيضًا إلى إنهاء الاضطرابات.ودعا المتحدث باسم المجلس العسكري الكابتن كيسوينديدا فاروق أزاريا سورغو، في بيان بثه التلفزيون الحكومي، الناس إلى "الكف عن أي عمل من أعمال العنف والتخريب" خاصة تلك التي تستهدف السفارة الفرنسية أو القاعدة العسكرية الفرنسية.ارتفعت المشاعر المعادية لفرنسا بشكل حاد بعد أن زعم ​​المجلس العسكري الجديد أن الرئيس المؤقت داميبا كان يحتمي في قاعدة عسكرية فرنسية بعد الإطاحة به. نفت فرنسا بشدة هذا الادعاء، ولكن سرعان ما احتشد المتظاهرون بالمشاعل في محيط السفارة الفرنسية لدى واغادوغو.وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية أعمال العنف التي وقعت يوم أمس السبت، ونفت أي تورط لها في الأحداث السريعة التطور، وحثت المواطنين الفرنسيين على توخي الحذر الشديد.وقالت متحدثة فرنسية لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الأحد "الوضع متقلب للغاية في بوركينا فاسو".وصل دميبا إلى السلطة في يناير ووعد بتأمين البلاد من العنف الجهادي. ومع ذلك، لم يتدهور الوضع إلا بعد أن فرض الجهاديون حصارا على المدن وصعّدوا هجماتهم.في الأسبوع الماضي، قُتل ما لا يقل عن 11 جنديا وفقد 50 مدنيا بعد أن هاجم مسلحون قافلة إمداد في بلدة جاسكيند بمنطقة الساحل. وقالت مجموعة الضباط بقيادة تراوري يوم الجمعة إن داميبا قد فشل وتمت الإطاحة به.

https://sputnikarabic.ae/20221002/نقل-الرئيس-العسكري-المعزول-لبوركينا-فاسو-إلى-توغو-بعد-وساطة-دولية-1068523208.html

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