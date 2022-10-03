https://sputnikarabic.ae/20221003/أجهزة-الصراف-الآلي-في-فنلندا-لم-تعد-تقبل-بطاقات-أونيون-باي-1068543834.html
أجهزة الصراف الآلي في فنلندا لم تعد تقبل بطاقات "أونيون باي"
أجهزة الصراف الآلي في فنلندا لم تعد تقبل بطاقات "أونيون باي"
توقفت أجهزة الصراف الآلي الخاصة بـ Nosto ، وهي الشبكة الفنلندية الوحيدة التي تعمل بنظام الدفع الصيني، عن خدمة بطاقات "UnionPay"، والسبب هو زيادة الطلب على... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T07:48+0000
2022-10-03T07:48+0000
2022-10-03T07:57+0000
العالم
فلندا
بطاقات الائتمان
صراف آلي
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وقال ريستو ليبو، ممثل Nokas CMS، الذي يمتلك أجهزة الصراف الآلي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين "لقد توصلنا إلى اتفاق مع الشركاء ومباشرة مع UnionPay أنه اعتبارا من يوم الاثنين 3 أكتوبر، سيتم إيقاف عمل البطاقات الصينية في أجهزة الصراف الآلي Nostoالفنلندية".وأوضح ممثل الشركة الفنلندية أن القرار جاء بسبب زيادة الطلب على الأموال، التي يسحبها الروس من أجهزة الصراف الآلي.وقال "في الأسابيع الأخيرة، قام الروس بإفراغ أجهزة الصراف الآلي على الحدود الشرقية لفنلندا، وخاصة في جنوب شرق فنلندا، في غضون ساعات. لم نتمكن ببساطة من مواكبة مثل هذا التجديد النقدي. وفي أسوأ الحالات، فإن حجم سحب الأموال كان كبيرًا، لدرجة أنه لا يمكن أن يكون السائحون الروس يتسوقون في فنلندا".أصبحت بطاقات UnionPay الصينية شائعة في روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وإنهاء أنظمة الدفع الدولية Visa و Mastercard و AmEXوغيرها مع مؤسسات الائتمان الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220928/إعلام-أمريكا-تعتزم-فرض-عقوبات-على-نظام-مير-الروسي-1068355793.html
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العالم, فلندا, بطاقات الائتمان, صراف آلي
العالم, فلندا, بطاقات الائتمان, صراف آلي
أجهزة الصراف الآلي في فنلندا لم تعد تقبل بطاقات "أونيون باي"
07:48 GMT 03.10.2022 (تم التحديث: 07:57 GMT 03.10.2022) تابعنا عبر
توقفت أجهزة الصراف الآلي الخاصة بـ Nosto ، وهي الشبكة الفنلندية الوحيدة التي تعمل بنظام الدفع الصيني، عن خدمة بطاقات "UnionPay"، والسبب هو زيادة الطلب على النقد من الروس.
وقال ريستو ليبو، ممثل Nokas CMS، الذي يمتلك أجهزة الصراف الآلي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين "لقد توصلنا إلى اتفاق مع الشركاء ومباشرة مع UnionPay أنه اعتبارا من يوم الاثنين 3 أكتوبر، سيتم إيقاف عمل البطاقات الصينية في أجهزة الصراف الآلي Nostoالفنلندية".
وأوضح ممثل الشركة الفنلندية أن القرار جاء بسبب زيادة الطلب على الأموال، التي يسحبها الروس من أجهزة الصراف الآلي.
وقال "في الأسابيع الأخيرة، قام الروس بإفراغ أجهزة الصراف الآلي على الحدود الشرقية لفنلندا، وخاصة في جنوب شرق فنلندا، في غضون ساعات. لم نتمكن ببساطة من مواكبة مثل هذا التجديد النقدي. وفي أسوأ الحالات، فإن حجم سحب الأموال كان كبيرًا، لدرجة أنه لا يمكن أن يكون السائحون الروس يتسوقون في فنلندا".
أصبحت بطاقات UnionPay الصينية شائعة في روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وإنهاء أنظمة الدفع الدولية Visa و Mastercard و AmEXوغيرها مع مؤسسات الائتمان الروسية.