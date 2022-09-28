https://sputnikarabic.ae/20220928/إعلام-أمريكا-تعتزم-فرض-عقوبات-على-نظام-مير-الروسي-1068355793.html

إعلام: أمريكا تعتزم فرض عقوبات على نظام "مير" الروسي

إعلام: أمريكا تعتزم فرض عقوبات على نظام "مير" الروسي

تعتزم إدارة بايدن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وقد تستهدف وكالة تأمين الودائع ونظام "مير" الوطني للتحويلات المصرفية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T13:16+0000

2022-09-28T13:16+0000

2022-09-28T13:16+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء أن "العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا قد تؤثر على مركز المقايضات البنكية الوطني وودائع السحب الوطنية".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الثلاثاء في 28 سبتمبر/أيلول، أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم، مؤكدا أن "هذا ليس مرتبطا بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق الغرب الجماعي".وقال بوتين في اجتماع بشأن مسار العمل الميداني الموسمي: "لسوء الحظ، لا تزال شحناتنا من الحبوب والأسمدة إلى الخارج صعبة - ليس حتى بالنسبة لنا، للأسف، ولكن إلى سوق الغذاء العالمي.. وتهدد العقوبات المفروضة على روسيا بالتحول إلى مزيد من التدهور في الوضع وأزمة غذاء عالمية، كان العالم يتجه نحوها منذ عدة سنوات. هذا لا علاقة له على الإطلاق بالعملية العسكرية الخاصة لروسيا في دونباس. هذه هي الطريقة التي وضعت بها بعض الدول الرائدة سياساتها المالية والغذائية".وأضاف أن المسؤولية عن الوضع "تقع بالكامل على عاتق ما يسمى بالغرب الجماعي".

https://sputnikarabic.ae/20220928/صحيفة-الاتحاد-الأوروبي-قد-يخفف-بعض-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1068339050.html

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