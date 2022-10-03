https://sputnikarabic.ae/20221003/أنصار-الله-تتبرأ-من-مسؤولية-عدم-تمديد-الهدنة-وتحمل-التحالف-العربي-مسؤولية-معاناة-اليمنيين-1068575543.html

"أنصار الله" تتبرأ من مسؤولية عدم تمديد الهدنة وتحمل "التحالف العربي" مسؤولية معاناة اليمنيين

"أنصار الله" تتبرأ من مسؤولية عدم تمديد الهدنة وتحمل "التحالف العربي" مسؤولية معاناة اليمنيين

جددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تمسكها بشروطها لتمديد هدنة الأمم المتحدة التي انتهت يوم أمس دون الإعلان عن تمديدها، محملة التحالف العربي بقيادة... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T17:55+0000

2022-10-03T17:55+0000

2022-10-03T17:55+0000

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وقال رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله" والناطق باسمها، محمد عبد السلام، عبر "تويتر": "تلقينا اتصالاً هاتفياً من منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية، أكدنا على موقفنا المعروف بضرورة صرف مرتبات جميع الموظفين ومعاشات المتقاعدين وإنهاء القيود التعسفية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء".وأضاف: "تتحمل دول العدوان (التحالف العربي) مسؤولية إفشال الهدنة وتفاقم المعاناة الإنسانية لشعبنا".وتجري الأمم المتحدة تحركات مكثفة لتمديد الهدنة التي انتهت أمس الأحد، في ظل اشتراط "أنصار الله"، دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات النفط والغاز المنتج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، في حين يصر مجلس القيادة الرئاسي اليمني على دفع الرواتب من عائدات دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن.وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أعرب عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة في البلاد، مؤكدا استمرار التفاوض مع جميع الأطراف، وداعيا للامتناع عن التصعيد.وقال غروندبرغ، في بيان، إن "غروندبرغ يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم، حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد مهمة إضافية للسكان. أنا ممتن للانخراط البنّاء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية. أثمّن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي. سأستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول".وتضمنت بنود الهدنة الأممية، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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