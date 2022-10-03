https://sputnikarabic.ae/20221003/أوروبا-توقف-نشاط-مصادم-الهدرونات-الكبير-لتوفير-الطاقة-1068572888.html
أوروبا توقف نشاط "مصادم الهدرونات الكبير" لتوفير الطاقة
أوروبا توقف نشاط "مصادم الهدرونات الكبير" لتوفير الطاقة
أعلنت المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن"، اليوم الاثنين، عن الإغلاق المبكر لمصادم الهدرونات الكبير. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T16:58+0000
2022-10-03T16:58+0000
2022-10-03T16:58+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104548/15/1045481551_0:134:3008:1826_1920x0_80_0_0_f35c1294aa64d555296ef19c3aee4fcc.jpg
وأعلن موظفو "سيرن" على الموقع الرسمي للمنظمة عن الإغلاق المبكر لمصادم الهدرونات الكبير بسبب نقص الكهرباء في أوروبا.ومن المقرر أن يتم الإغلاق الفني في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي قبل أسبوعين من الموعد الأصلي.وبحلول عام 2023 يريد القائمون على المصادم تقليل سعة مجمع التسريع بنسبة 20%، كما تقوم الدول الأوروبية بتطوير تدابير إضافية لتوفير الطاقة كإيقاف إضاءة الشوارع ليلاً، وتأخير بدء موسم التدفئة لمدة أسبوع وتحسينه طوال الموسم.
https://sputnikarabic.ae/20221003/الوكالة-الدولية-للطاقة-أوروبا-تواجه-مخاطر-غير-مسبوق-في-الشتاء-بسبب-نقص-الغاز--1068541746.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104548/15/1045481551_198:0:2811:1960_1920x0_80_0_0_0a6c5ffc95a341cd97733ce7d8c54c08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
أوروبا توقف نشاط "مصادم الهدرونات الكبير" لتوفير الطاقة
تابعنا عبر
أعلنت المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن"، اليوم الاثنين، عن الإغلاق المبكر لمصادم الهدرونات الكبير.
وأعلن موظفو "سيرن
" على الموقع الرسمي للمنظمة عن الإغلاق المبكر لمصادم الهدرونات الكبير بسبب نقص الكهرباء في أوروبا.
في ضوء أزمة الطاقة والتكلفة العالمية الحالية، وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، ستنفذ "سيرن" تدابير من شأنها أن تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة في المختبر في عامي 2022 و2023.
ومن المقرر أن يتم الإغلاق الفني في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي قبل أسبوعين من الموعد الأصلي.
وبحلول عام 2023 يريد القائمون على المصادم تقليل سعة مجمع التسريع بنسبة 20%، كما تقوم الدول الأوروبية بتطوير تدابير إضافية لتوفير الطاقة
كإيقاف إضاءة الشوارع ليلاً، وتأخير بدء موسم التدفئة لمدة أسبوع وتحسينه طوال الموسم.