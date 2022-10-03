https://sputnikarabic.ae/20221003/الخلاص-الوطني-الأفغانية-تعلن-السيطرة-على-منطقة-شوكاي-وأسر-محافظ-طالبان-فيها-فيديو-1068581810.html
"الخلاص الوطني" الأفغانية تعلن السيطرة على منطقة شوكاي وأسر محافظ "طالبان" فيها.. فيديو
"الخلاص الوطني" الأفغانية تعلن السيطرة على منطقة شوكاي وأسر محافظ "طالبان" فيها.. فيديو
أعلنت قوات المقاومة التابعة لـ "جبهة الخلاص الوطني" الأفغانية، السيطرة على منطقة شوكاي في إقليم بدخشاي. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T20:49+0000
2022-10-03T20:49+0000
2022-10-03T20:49+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما نشره المتحدث باسم الجبهة، صبغة الله أحمدي، اليوم الاثنين، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكد أن جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية سيطرت على منطقة شوكاي في إقليم بدخشان في شمال شرق البلاد، وأسرت قائد "طالبان" بها.وقال أحمدي: "منطقة شوكاي في إقليم بدخشان احتلتها القوات الباسلة التابعة لجبهة الخلاص الوطني، وأسرت قواتنا الباسلة قائد طالبان في شوكاي ومعه عدد من قواته".وفي الـ15 من أغسطس/ آب الماضي، أخبر سفير أفغانستان لدى طاجيكستان محمد ظاهر أغبار، وكالة "سبوتنيك" بأن مقاومة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، تتوسع في أفغانستان، مع انضمام أنصار المعارضة في مقاطعات فارياب، بغلان، كابيسا، بدخشان، بلخ وبروان.وكانت "طالبان" قد وصلت إلى السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس من العام 2021، وذلك عقب انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية.وفي أوائل سبتمبر/ أيلول، شكلت الجماعة حكومة جديدة بقيادة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان السابق، ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.طالع أيضا: طالبان ترحب بسياسة المملكة المتحدة المناهضة للمعارضة المسلحة ضد حكومتها
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
"الخلاص الوطني" الأفغانية تعلن السيطرة على منطقة شوكاي وأسر محافظ "طالبان" فيها.. فيديو
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أعلنت قوات المقاومة التابعة لـ "جبهة الخلاص الوطني" الأفغانية، السيطرة على منطقة شوكاي في إقليم بدخشاي.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما نشره المتحدث باسم الجبهة، صبغة الله أحمدي، اليوم الاثنين، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكد أن جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية سيطرت على منطقة شوكاي
في إقليم بدخشان في شمال شرق البلاد، وأسرت قائد "طالبان" بها.
وقال أحمدي: "منطقة شوكاي في إقليم بدخشان احتلتها القوات الباسلة التابعة لجبهة الخلاص الوطني، وأسرت قواتنا الباسلة قائد طالبان في شوكاي ومعه عدد من قواته".
وفيما أعلنت جبهة الخلاص الوطني ذلك، وتناقلته وسائل إعلامية فلم تعلق "طالبان" بعد على هذه التقارير.
وفي الـ15 من أغسطس/ آب الماضي، أخبر سفير أفغانستان لدى طاجيكستان محمد ظاهر أغبار، وكالة "سبوتنيك" بأن مقاومة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، تتوسع في أفغانستان، مع انضمام أنصار المعارضة في مقاطعات فارياب، بغلان، كابيسا، بدخشان، بلخ وبروان.
وكانت "طالبان" قد وصلت إلى السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس من العام 2021، وذلك عقب انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وتسريع انسحاب
القوات الأمريكية.
وفي أوائل سبتمبر/ أيلول، شكلت الجماعة حكومة جديدة بقيادة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان السابق، ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.