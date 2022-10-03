https://sputnikarabic.ae/20221003/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-900-جندي-أوكراني-على-محور-واحد-1068554951.html

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 900 جندي أوكراني على محور واحد

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 900 جندي أوكراني على محور واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 140 من الأفراد العسكريين و 19 آلية عسكرية خلال الضربات الصاروخية على مناطق تمركز القوات الأوكرانية في اتجاه... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T11:32+0000

2022-10-03T11:32+0000

2022-10-03T11:55+0000

روسيا

رصد عسكري

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وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو في اتجاه كوبيانسك خلال ثلاثة أيام من الأعمال العسكرية أكثر من 500 عسكري ونحو 60 آلية، حسب بيان وزارة الدفاع اليوم الإثنين.كما ألحقت القوات الروسية أضرارا جسيمة باحتياطيات العدو، وكذلك وحدات اللواء الميكانيكي 66 للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مدينة كراسني ليمان في منطقة سلافيانسك.كما قضت القوات الروسية على أكثر من 260 مسلحًا ودمرت 14 آلية عسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسكي بالقرب من قرية كالينوفكا نتيجة هجوم صاروخي على مناطق تمركز القوى العاملة والأليات العسكرية للواء الهجوم العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية .وأعن البيان تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني من الكتيبة 21 من لواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك نتيجة لصد محاولة هجوم معادية من قبل قوات التحالف في مدينة بيرفومايسكوي.وأردف البيان: "تمكن العدو من التوغل في أعماق دفاعنا باستخدتم وحدات الدبابات في اتجاه زالاتايا بالكا، وأليكساندورفكا، وتمركزت وحدات فرعية من القوات الروسية خطًا دفاعيًا مُعدًا مسبقًا وتواصل إلحاق أضرارا هائلة بالعدو، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة نحو 130 فردًا و 23 آلية عسكرية".ودمرت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية 47 وحدة مدفعية، بالإضافة إلى أهداف حية وآليات عسكرية للعدو في 146 منطقة.وتابع البيان: "في مدينة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية دمرت القوات الفضائية الروسية محطة الرادار لنظام بطاريات "إس-300" المضاد للطائرات".تكما تصدت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات بدون طيار في مدن فاليريانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف وبوروزينسكوي في مقاطعة خيرسون.بالإضافة إلى ذلك، تم التصدي لـ15 قذيفة تم إطلاقها من راجمة هيمارس الأمريكية في مدن نوفايا كاخوفكا، فيسيلي ونوفايا زبوريفكا في مقاطعة خيرسون.إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 310 طائرة، و155 طائرة هليكوبتر، و2137 طائئرة دون طيار، و378 بطارية دفاع جوي، و5292 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و860 راجمة صواريخ، و3444 مدافع ميدان والهاون ، وكذلك 6189 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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روسيا, رصد عسكري