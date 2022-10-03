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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221003/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068536256.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T05:34+0000
2022-10-03T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي روسيا في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:34 GMT 03.10.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:35 GMT 03.10.2022
وكالة: محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن أوكرانيا وحلف الأطلسي
قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى بكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إبراهيم قالين في إسطنبول يوم الأحد. ولكن الزيارة لم يتم الإعلان عنها.
وبحسب وكالة رويترز، ناقش الطرفان "التقدم المحرز في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي".
05:34 GMT 03.10.2022
شهود لـ "سبوتنيك": قوات أوكرانية أطلقت النار على مدنيين حاولوا دخول الجزء الروسي من زابوروجيه
أكد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مدنيين كانوا يحاولون العبور إلى الجزء الروسي من مقاطعة زابوروجيه.
وبحسب الشهود، فإن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية قافلة من المركبات تقل مدنيين كانت في طريقها إلى الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه، يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 88 آخرين.
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