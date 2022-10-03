https://sputnikarabic.ae/20221003/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068536256.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T05:34+0000
2022-10-03T05:34+0000
2022-10-03T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تابعنا عبر
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
وكالة: محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن أوكرانيا وحلف الأطلسي
قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى بكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إبراهيم قالين في إسطنبول يوم الأحد. ولكن الزيارة لم يتم الإعلان عنها.
وبحسب وكالة
رويترز، ناقش الطرفان "التقدم المحرز في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي".
شهود لـ "سبوتنيك": قوات أوكرانية أطلقت النار على مدنيين حاولوا دخول الجزء الروسي من زابوروجيه
أكد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مدنيين كانوا يحاولون العبور إلى الجزء الروسي من مقاطعة زابوروجيه.
وبحسب الشهود، فإن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية قافلة من المركبات تقل مدنيين كانت في طريقها إلى الجزء المحرر
من مقاطعة زابوروجيه، يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 88 آخرين.