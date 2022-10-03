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https://sputnikarabic.ae/20221003/انطلاق-البعثة-الاستكشافية-الروسية-القطب-الشمالي-41--1068569992.html
انطلاق البعثة الاستكشافية الروسية "القطب الشمالي-41"
انطلاق البعثة الاستكشافية الروسية "القطب الشمالي-41"
أعلنت الخدمة الصحفية لمعهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي الروسية اليوم الاثنين بدء أعمال الحملة الاستكشافية "القطب الشمالي -41". 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T16:12+0000
2022-10-03T16:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في البيان: "القطب الشمالي -41" مشروع جديد، وسيستخدم طاقم المشروع خلاله سفينة الأبحاث الكاسحة للجليد والفريدة من نوعها "سيفيرني بوليوس (القطب الشمالي)".ووصل المستكشفون على متن السفينة التي تحتوي قمرات فردية مريحة ومختبرات مجهزة، حيث سيقومون بتحليل عينات الماء والتربة التي تم الحصول عليها، وبيانات القياسات المختلفة.وقال كيريل فيلتشوك قائد الحملة: "نحن في ظروف أفضل بكثير من المستكشفين القطبيين الذين عملوا فقط في المخيم على الجليد".وغادرت السفينة مورمانسك في سبتمبر/ أيلول 2022، والآن ترسو "القطب الشمالي" على حافة كتلة جليدية بمساحة حوالي 42 كيلومترًا مربعًا.وبعد ذلك تم نشر الآلات ووسائل النقل والمعدات العلمية على الجليد، وأنشأ العلماء مختبرات ميدانية، ونقلوا النتائج الأولية للرحلة الاستكشافية وتقريرا كاملا عن الطقس إلى القاعدة عبر نظام الاتصالات.وتلعب دراسة القطب الشمالي والمحيط المتجمد الشمالي دورًا مهمًا في دراسة تغير المناخ ووضع استراتيجيات لمكافحته.
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https://sputnikarabic.ae/20220902/انطلاق-سفينة-الأبحاث-الروسية-القطب-الشمالي-منصة-مقاومة-للجليد-لا-مثيل-لها-في-العالم-1067186323.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

انطلاق البعثة الاستكشافية الروسية "القطب الشمالي-41"

16:12 GMT 03.10.2022
© Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» / الانتقال إلى بنك الصورسفينة الأبحاث الروسية "القطب الشمالي".. منصة مقاومة للجليد لا مثيل لها في العالم
سفينة الأبحاث الروسية القطب الشمالي.. منصة مقاومة للجليد لا مثيل لها في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»
/
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أعلنت الخدمة الصحفية لمعهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي الروسية اليوم الاثنين بدء أعمال الحملة الاستكشافية "القطب الشمالي -41".
وجاء في البيان: "القطب الشمالي -41" مشروع جديد، وسيستخدم طاقم المشروع خلاله سفينة الأبحاث الكاسحة للجليد والفريدة من نوعها "سيفيرني بوليوس (القطب الشمالي)".
ووصل المستكشفون على متن السفينة التي تحتوي قمرات فردية مريحة ومختبرات مجهزة، حيث سيقومون بتحليل عينات الماء والتربة التي تم الحصول عليها، وبيانات القياسات المختلفة.
وقال كيريل فيلتشوك قائد الحملة: "نحن في ظروف أفضل بكثير من المستكشفين القطبيين الذين عملوا فقط في المخيم على الجليد".
وغادرت السفينة مورمانسك في سبتمبر/ أيلول 2022، والآن ترسو "القطب الشمالي" على حافة كتلة جليدية بمساحة حوالي 42 كيلومترًا مربعًا.
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وتم تعليق عمل البعثة عند النقطة على موقع الإحداثيات 82 ° 37 '155 ° 31' في 2 أكتوبر/تشرين الأول الساعة 7 صباحًا.

وبعد ذلك تم نشر الآلات ووسائل النقل والمعدات العلمية على الجليد، وأنشأ العلماء مختبرات ميدانية، ونقلوا النتائج الأولية للرحلة الاستكشافية وتقريرا كاملا عن الطقس إلى القاعدة عبر نظام الاتصالات.
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وسيقوم أعضاء البعثة بدراسة المناخ المتغير في القطب الشمالي واختبار التوقعات المرتبطة به، وبالإضافة إلى ذلك، ستضمن هذه الرحلات الاستكشافية التنقل الآمن على طول طريق البحر الشمالي.
وتلعب دراسة القطب الشمالي والمحيط المتجمد الشمالي دورًا مهمًا في دراسة تغير المناخ ووضع استراتيجيات لمكافحته.
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