https://sputnikarabic.ae/20221003/دوديك-يتصدر-الانتخابات-في-البوسنة-والهرسك-1068547341.html
دوديك يتصدر الانتخابات في البوسنة والهرسك
دوديك يتصدر الانتخابات في البوسنة والهرسك
صرحت اللجنة الانتخابية المركزية في البوسنة والهرسك بناء على البيانات الأولية للأصوات، أن عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك (BiH) من الصرب ميلوراد دوديك يتصدر... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T08:39+0000
2022-10-03T08:39+0000
2022-10-03T08:39+0000
العالم
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انتخب سكان البوسنة والهرسك يوم الأحد ثلاثة أعضاء لهيئة الرئاسة، واحد من كل من البوسنيين (السلاف المسلمين) ، والكروات البوسنيين والصرب المحليين، و 42 نائبًا في مجلس النواب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، و 83 نائبًا من جمهورية البوسنة والهرسك. وبلغت نسبة المشاركة 50٪.هذا وعلن حزب دوديك الحزب الاشتراكي الديمقراطي المستقل الحاكم في جمهورية صربسكا مساء الاثنين بالفعل فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية صربسكا بناءً على معطيات مراقبيهم. كما أعلنت عضوة في الحزب - الرئيسة الحالية لجمهورية البوسنة والهرسك زيلكا تشفيجانوفيتش، فوزها، وتم ترشيحها لمنصب رئاسة البوسنة والهرسك من الشعب الصربي.يذكر أن ميلوراد دوديك، البالغ من العمر 63 عامًا، كان رئيسًا للوزراء ثلاث مرات ورئيس جمهورية البوسنة والهرسك مرتين. ويعتبر السياسي الأكثر موالاة لروسيا في البوسنة والهرسك، ويخضع لعقوبات غربية منذ سنوات ولا يعترف علانية بالممثل السامي للبوسنة والهرسك كريستيان شميت، الذي لم توافق روسيا والصين على تعيينه في الأمم المتحدة.
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العالم
دوديك يتصدر الانتخابات في البوسنة والهرسك
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صرحت اللجنة الانتخابية المركزية في البوسنة والهرسك بناء على البيانات الأولية للأصوات، أن عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك (BiH) من الصرب ميلوراد دوديك يتصدر الانتخابات الرئاسية في جمهورية صربسكا البوسنة والهرسك.
انتخب سكان البوسنة والهرسك يوم الأحد ثلاثة أعضاء لهيئة
الرئاسة، واحد من كل من البوسنيين (السلاف المسلمين) ، والكروات البوسنيين والصرب المحليين، و 42 نائبًا في مجلس النواب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، و 83 نائبًا من جمهورية البوسنة والهرسك. وبلغت نسبة المشاركة 50٪.
ووفقا للبيانات التي تم تحديثها صباح يوم الاثنين، على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات، يتصدر ميلوراد دوديك بنسبة 48.8٪ من الأصوات وحصلت إيلينا تريفيتش، أقرب المنافسين على رئاسة جمهورية البوسنة والهرسك ، على 42.69٪ من دعم الناخبين.هذا وتم فرز 84.75٪ من أوراق الاقتراع.
هذا وعلن حزب دوديك الحزب الاشتراكي الديمقراطي المستقل الحاكم في جمهورية صربسكا مساء الاثنين بالفعل فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية صربسكا بناءً على معطيات مراقبيهم. كما أعلنت عضوة في الحزب - الرئيسة الحالية لجمهورية البوسنة والهرسك زيلكا تشفيجانوفيتش، فوزها، وتم ترشيحها لمنصب رئاسة البوسنة والهرسك من الشعب الصربي.
يذكر أن ميلوراد دوديك، البالغ من العمر 63 عامًا، كان رئيسًا للوزراء ثلاث مرات ورئيس جمهورية البوسنة والهرسك مرتين. ويعتبر السياسي الأكثر موالاة لروسيا في البوسنة والهرسك، ويخضع لعقوبات غربية منذ سنوات ولا يعترف علانية بالممثل السامي للبوسنة والهرسك كريستيان شميت، الذي لم توافق روسيا والصين على تعيينه في الأمم المتحدة.