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https://sputnikarabic.ae/20221003/ذا-تايمز-بريطانيا-قد-تعلن-حالة-الطوارئ-لإمدادات-الغاز-1068536421.html
"ذا تايمز": بريطانيا قد تعلن "حالة الطوارئ لإمدادات الغاز"
"ذا تايمز": بريطانيا قد تعلن "حالة الطوارئ لإمدادات الغاز"
أشار تقرير إعلامي إلى أن بريطانيا تستعد لإعلان "حالة طوارئ لإمدادات الغاز" حيث من الممكن أن تنقطع الإمدادات عن بعض محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، مما يجعلها... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T06:17+0000
2022-10-03T06:17+0000
بريطانيا
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا تايمز" فإن منظم الطاقة البريطاني Ofgem، أشار إلى أن عددا من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز قد تفلس.مضيفا أن الشتاء القادم سيكون أكثر "صعوبة" من الشتاء السابق.هذا وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وصرحت روسيا مرارا وتكرارا أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.
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"ذا تايمز": بريطانيا قد تعلن "حالة الطوارئ لإمدادات الغاز"

06:17 GMT 03.10.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal تجمع الناس خارج قصر باكنغهام في لندن، إنجلترا 8 سبتمبر 2022، بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
تجمع الناس خارج قصر باكنغهام في لندن، إنجلترا 8 سبتمبر 2022، بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
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أشار تقرير إعلامي إلى أن بريطانيا تستعد لإعلان "حالة طوارئ لإمدادات الغاز" حيث من الممكن أن تنقطع الإمدادات عن بعض محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، مما يجعلها غير قادرة على توليد الكهرباء.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا تايمز" فإن منظم الطاقة البريطاني Ofgem، أشار إلى أن عددا من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز قد تفلس.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يؤدي الإعلان إلى زيادة الخوف من انقطاع التيار الكهربائي المخطط لهK حيث تعتمد بريطانيا على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز للحصول على الحصة الأكبر من إمدادات الكهرباء.

مضيفا أن الشتاء القادم سيكون أكثر "صعوبة" من الشتاء السابق.
هذا وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وصرحت روسيا مرارا وتكرارا أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.
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