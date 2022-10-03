https://sputnikarabic.ae/20221003/رئيسة-الوزراء-الفرنسية-الحوار-مع-روسيا-مستمر-فهي-قوة-عظمى-لا-يمكن-تجاهلها-1068568992.html
رئيسة الوزراء الفرنسية: الحوار مع روسيا مستمر فهي قوة عظمى لا يمكن تجاهلها
رئيسة الوزراء الفرنسية: الحوار مع روسيا مستمر فهي قوة عظمى لا يمكن تجاهلها
قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تزال قوة عظمى لا يمكن تجاهلها، ولذلك فإن الحوار معها مستمر. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T15:56+0000
2022-10-03T15:56+0000
2022-10-03T15:56+0000
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باريس - سبوتنيك. وقالت بورن، خلال اجتماع في الجمعية الوطنية الفرنسية لبحث الوضع في أوكرانيا: "روسيا لا تزال قوة عظمى جارة لنا ولا يمكننا تجاهلها. المستقبل سيتقرر على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة".وتابعت بورن قائلة: "ولذلك اختار رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) الحوار مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)".وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد أعلن، في وقت سابق، أن فرنسا عليها بذل كل ما بوسعها لكي تعود أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات، بمجرد أن يكون الطرفان مستعدين لذلك.وأشار ماكرون إلى أن الحوار القائم على الاحترام مع روسيا فعال ويسمح بتحقيق نتائج.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس من الهجمات المتكررة للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220911/الكرملين-بوتين-بحث-هاتفيا-مع-ماكرون-الوضع-في-أوكرانيا--1067594679.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , حوار
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , حوار
رئيسة الوزراء الفرنسية: الحوار مع روسيا مستمر فهي قوة عظمى لا يمكن تجاهلها
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قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تزال قوة عظمى لا يمكن تجاهلها، ولذلك فإن الحوار معها مستمر.
باريس - سبوتنيك. وقالت بورن، خلال اجتماع في الجمعية الوطنية الفرنسية لبحث الوضع في أوكرانيا: "روسيا لا تزال قوة عظمى جارة لنا ولا يمكننا تجاهلها. المستقبل سيتقرر على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة".
وتابعت بورن قائلة: "ولذلك اختار رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) الحوار مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)".
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد أعلن، في وقت سابق، أن فرنسا عليها بذل كل ما بوسعها لكي تعود أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات، بمجرد أن يكون الطرفان مستعدين لذلك.
وأشار ماكرون إلى أن الحوار القائم على الاحترام مع روسيا فعال ويسمح بتحقيق نتائج.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس من الهجمات المتكررة للقوات الأوكرانية.