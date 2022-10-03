https://sputnikarabic.ae/20221003/وزير-الخارجية-اليمني-الحوثيون-غلبوا-مصلحة-إيران-على-مصلحة-اليمن-1068535058.html

وزير الخارجية اليمني: الحوثيون غلبوا مصلحة إيران على مصلحة اليمن

وزير الخارجية اليمني: الحوثيون غلبوا مصلحة إيران على مصلحة اليمن

اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالتسبب في فشل تمديد الهدنة. مشيرا إلى أنها ليست الفرصة الوحيدة التي... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T00:09+0000

2022-10-03T00:09+0000

2022-10-03T00:09+0000

أخبار اليمن الأن

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وأضاف عوض بن مبارك في تصريحات لتلفزيون "الشرق" السعودي أن "جماعة الحوثي دائما تحاول تغليب مصالحها الخاصة ومصالح إيران على مصلحة اليمن".في ذات الصدد، اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي، جماعة "أنصار الله" باتخاذ تمديد هدنة الأمم المتحدة التي انتهت مساء اليوم، فرصة لابتزاز الحكومة وتجاهل معاناة الشعب اليمني.وقال العليمي في تغريدة عبر "تويتر": "لقد اتضح للعالم أجمع أن الميليشيات الحوثية أبعد ما تكون عن أن تكون شريكاً في السلام".يأتي ذلك بعد إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، فشل التوصل إلى اتفاق يوم الأحد مع أطراف الصراع في اليمن لتمديد الهدنة، مؤكداً "مواصلة جهوده الحثيثة للانخراط مع الأطراف بُغية التوصل وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بشأن الوسيلة للمضي قدماً".وتأتي التطورات غداة إعلان الوفد المفاوض في "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.في حين يشترط مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دفع "أنصار الله" رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221002/عضو-بالمجلس-الرئاسي-اليمني-الحوثيون-رفضوا-الهدنة-مدفوعين-بوهم-القوة-1068534110.html

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